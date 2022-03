La peor persona del mundo: Una historia amor... pero del propio, llega a cines

La peor persona del mundo (The worst person in the world), la nueva cinta del director noruego Joachim Trier, llega a las salas de México este 17 de marzo, distribuida por Cine Caníbal, y lo hace con dos nominaciones al Óscar a Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– Las comedias románticas nos han enseñado que los cuentos de hadas existen, que algún día tropezarás literalmente con el amor de tu vida y que vivirán felices para siempre o que, en el peor de los casos, después de una serie de tropiezos, obstáculos o batallas más emblemáticas que la de los bastardos de Game of Thrones lo alcanzarás y, nuevamente: serán felices para siempre.

Afortunadamente las generaciones más jóvenes han ido abriendo los ojos a la realidad y saben que la vida dista de ser así, y de este modo se nos presenta La peor persona del mundo (The worst person in the world), la nueva cinta del director noruego Joachim Trier.

El coming of age contado a través de un Prólogo, doce capítulos y un Epílogo, sigue cuatro años de la vida Julie (Renate Reinsve), una mujer que navega por una cris existencial en la que su vida amorosa y profesional parecen carecer de sentido y sentimiento alguno, y en el que cada día ella se convierte en una simple espectadora.

Julie parece estar parada en uno de los escasos puntos estables de su vida, pero el mismo día en el que a su exitoso novio Aksel (Anders Danielsen Lie), un famoso caricaturista, le dedican un evento, ella decide escapar y colarse a una boda donde conoce a Eivind (Herbert Nordrum), un hombre que trabaja en una cafetería, tranquilo y sin ambiciones que también tiene una relación.

Ambos deciden jugar esa noche. Tocar sin atravesar los límites de la infidelidad. Contarse sus más íntimos secretos, oler sus axilas, orinar el uno frente a otro, hacer cosas que tal vez sólo se logran con el paso tiempo y la convivencia, pero que ellos obtienen en unas horas de una química intensa. No hay besos, ni apellidos, solo una noche en la que ambos deciden olvidarse sus infelices vidas.

Sin embargo, Julie necesita algo más, algo más como cuando cambia la medicina por la psicología. A sus 30 ella necesita correr y olvidarse de todo a su alrededor.

El director Joachim Trier escribió la historia La peor persona del mundo junto a Eskil Vogt planteando sobre todo hacer de la película una historia más humana sobre el amor. Trier se vistió de antropólogo para explorar en las nuevas historias de amor en las que no siempre hay dos personas involucradas.

Julie busca una perspectiva de la vida. Tiene 30 años y la presión social se vuelve más fuerte que nunca: ¿tendrás hijos?, ¿a qué te dedicarás el resto de tu vida? Y por otro lado también están esas viejas voces que más de uno ha ignorado y que de pronto resuenan más fuerte como los traumas familiares. Es la edad en que te dicen que ya no hay tiempo para fallar.

“Sentí irónico llamar a la película La peor persona del mundo y que fuera sobre amor, porque todos en algún punto en una relación terminan sintiéndose así. Pero el título tiene otro nivel, que es sobre aceptación propia. Es un cuento existencial sobre crecimiento persona me gusta bromear diciendo que es mi Comer Rezar Amar“, dice Joachim Trier.

Y sí. Más que contarnos la historia de amor de un par de personas, lo que logra reflejar bien Trier es el amor más complicado de nuestros tiempos: El amor propio.

La verdadera historia y conflicto está en Julie y su búsqueda que va más allá del amor en pareja. Julie es un personaje como muchas personas de nuestros tiempos, en los que la incertidumbre está a la orden del día, en los que parece no existir espacio alguno que realmente nos cobije y donde tampoco hay finales felices.

La peor persona del mundo sí es una comedía romántica, hay momentos hilarantes y una búsqueda por el amor, pero sólo el propio que uno mismo tiene que resolver.

La cinta que llega a las salas de México este 17 de marzo, distribuida por Cine Caníbal, y lo hace con un cúmulo de nominaciones a las mejores entregas de premios como en el Óscar donde competirá por el galardón a Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original, además de un premio Cannes a la Mejor actriz.

