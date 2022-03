Biden anuncia el envío de 100 drones no tripulados y 800 misiles nuevos para Ucrania

Washington, 16 mar (EFE).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles el envío de 100 drones estadounidenses a Ucrania y aseguró que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos “de mayor rango” para defenderse de los bombardeos rusos.

Biden hizo el anuncio en un discurso en la Casa Blanca, en el que ordenó la entrega de 800 millones de dólares más en asistencia a Ucrania, después del apasionado discurso del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por vía telemática ante el Congreso estadounidense.

Today, @POTUS announced an $800M assistance package to help Ukraine defend their country against Russia’s unprovoked and unjustified invasion.

This brings the total U.S. security assistance committed to Ukraine to $1B in the past week and a total of $2B since @POTUS took office.

— The White House (@WhiteHouse) March 16, 2022