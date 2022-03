VIDEO FUERTE: “No me interesa si estás gritando”. Maestra somete a niño en un kínder

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Luego de que la grabación se diera a conocer, la Policía de Infancia y Adolescencia atendió el caso y dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha sobre los hechos.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- Una maestra de un jardín de niños, ubicado en el barrio Porto Alegre de Soacha, en la región de Cundinamarca, Colombia, fue captada en video maltratando físicamente a un menor de edad dentro de un salón de clases.

Las imágenes que ya circulan por redes sociales muestran cómo la docente somete al menor y lo agarra con fuerza de los brazos, mientras que éste llora e intenta soltarse.

A pesar de que el menor pide ayuda, la maestra sigue sometiéndolo. En tanto, en el fondo se escucha a un hombre decir: “deje estudiar, mijito. Silencio, silencio”.

Además, en la videograbación se ve a la mujer, quien presuntamente es la psicóloga de la estancia infantil, taparle la boca al menor con un papel.

⚠️IMAGENES SENSIBLES⚠️ Una mujer fue grabada agrediendo a un niño en el barrio Porto Alegre de Soacha, #Cundinamarca en #Colombia, ocurrió dentro de un jardín infantil que funciona en una casa, la mujer inmoviliza de manera violenta los brazos al niño, quien da gritos y llora. pic.twitter.com/iysmUWZfVB — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) March 11, 2022

“Silencio. No sea grosero. Si te vomitas, te tomas tu vómito. No me interesa si estás gritando. Si usted se calla lo escucho, si usted grita no lo escucho”, dice la docente.

El video ha causado indignación entre usuarios de redes sociales que han compartido el video que evidencia dichos ataques en contra del menor.

De acuerdo con información de medios locales, ante estos hechos, la Policía de Infancia y Adolescencia atendió el caso y dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, quien confirmó que la escuela operaba de manera irregular.

En tanto, se dio a conocer que el pequeño está bien y será atendido por la psicóloga de su localidad. Mientras que las autoridades tomaron medidas en contra de la agresora, aunque no se precisó qué tipo de sanción recibirá.