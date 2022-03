AMLO revela que puso sugerencia de sucesión en caso de muerte en testamento político

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que el testamento político que dejó “en caso de que algo le llegue a pasar”, no tiene que ver con bienes materiales, sino con una “recomendación respetuosa” para ocupar su cargo.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario contó que cuando iba a someterse a un cateterismo cardíaco realizó un texto para actuar “responsablemente y no propiciar la ingobernabilidad en el país”.

“Ya tenía escrito lo que deseo. No tiene que ver con bienes materiales porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho en otras ocasiones: no me importa el dinero. Tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado, son excepciones que se tienen. Hay gente que ansía hasta de manera enfermiza el dinero y hay quienes no les importa el dinero más que para cubrir sus necesidades básicas. Yo soy uno de ellos”, expresó.