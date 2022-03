La Berlinale se pronuncia en contra de un boicot generalizado a cineastas rusos

Berlín, 16 de marzo (EFE).- La Berlinale se pronunció hoy en contra de boicotear de forma generalizada a cineastas y artistas rusos por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, que condenó “enérgicamente”, al tiempo que expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano.

“La Berlinale se posiciona claramente en contra de un boicot generalizado a obras culturales en función de su procedencia, porque con ello se reprimirían también muchas voces críticas. Y el mundo necesita estas voces críticas”, escribe el Festival Internacional de Cine de Berlín en un comunicado.

Por eso, incluso ante la “criminal guerra de agresión rusa” no se puede tratar de “excluir o aislar de la Berlinale a cineastas o artistas por su nacionalidad”, porque “con frecuencia precisamente sus obras transmiten críticas hacia los respectivos regímenes”, subraya.

El festival recuerda que se ve como “un lugar de encuentro intercultural” y “una plataforma de debate crítico sobre los acontecimientos mundiales actuales o históricos”.

“El arte y la cultura son elementos centrales de las sociedades democráticas y los festivales de cine son lugares en los que artistas de todo el mundo -independientemente del país- presentan sus obras y abren un diálogo”, recuerda el comunicado.

La Berlinale subraya que “sólo en espacios de reflexión abiertos y creativos, la cultura (cinematográfica) puede continuar desarrollándose”.

“La Berlinale condena enérgicamente la guerra de agresión de Rusia contraria al derecho internacional y se solidariza con el pueblo de Ucrania y con todos los que se comprometen en contra de esta guerra”, señala el comunicado.

Our thoughts and sympathy are with the victims, the suffering population, and the millions of Ukrainians who have fled. The Berlin International Film Festival hopes for an early end to Russian aggression and peace for Ukraine. https://t.co/mj46b1syMm pic.twitter.com/KWpZLrlBfB

— Berlinale (@berlinale) March 16, 2022