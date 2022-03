AMLO acusa al INE de esconder la ubicación de casillas para la Revocación de Mandato

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o que renuncie.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está escondiendo las casillas de votación para la consulta de Revocación de Mandato programada para el 10 de abril porque, mencionó, están actuando en contra de la democracia.

Durante su conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo exhortó a las autoridades electorales a que el día del ejercicio democrático se garantice un número suficiente de boletas para que los ciudadanos puedan participar.

“Pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar las casillas, porque las están escondiendo, que se dé a conocer a dónde es que van a estar las casillas y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron las boletas. Y que no me vayan a cepillar por lo que estoy diciendo, porque me veo obligado a hacerlo porque ofrecí cumplir con la Constitución y hacerla valer”, señaló López Obrador en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Asimismo, el Presidente afirmó que tiene que hablar de estos temas porque el INE no está dando información respecto a la consulta de Revocación de Mandato y esto significa una violación a la Constitución mexicana y exhortó a participar a todos, incluso a la oposición, pero de una forma pacífica.

“El papel del INE, que viola la Constitución, porque no informa. Pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe, imagínense un instituto que supuestamente debe promover la democracia, dedicado a atentar en contra de la democracia”, señaló el mandatario.

Y agregó que “están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución y totalmente antidemocrática”.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.