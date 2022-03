Powell: La Guerra Rusia-Ucrania empeora la inflación. Descarta recesión

Por Carjuan Cruz

Ciudad de México, 16 de marzo (Investing.com).– Después de cuatro años, la Reserva Federal tomó la decisión de elevar las tasas de interés 25 puntos, y llevarla desde 0 al 0.25 por ciento al nuevo rango de 0.25 por ciento a 0.50 por ciento. Y, según el presidente del organismo, Jerome Powell, está abierta la posibilidad de hacer movimientos más agresivos durante el resto del año.

En efecto, la Fed busca atacar la inflación, pero en un nuevo entorno de guerra, descartó el alza de los 50 puntos en este primer ajuste, pues si bien el conflicto bélico presiona aún más los precios al alza, al mismo tiempo amenaza con golpear el crecimiento económico.

La guerra en Ucrania y la invasión de Rusia aumenta las presiones inflacionarias, reconoció Jerome Powell, presidente de la Fed, en la rueda de prensa celebrada posterior a la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés): “El conflicto entre Rusia y Ucrania añade más presión a la inflación”, indicó el alto funcionario.

Así, la decisión de política monetaria, tomada por el organismo en su reunión de hoy, debía buscar el equilibrio entre ajustar lo suficiente para atender los índices inflacionarios, pero también ser precavido en cuanto a desacelerar más de la cuenta la economía.

SEGÚN DIAGRAMA DE PUNTOS, TASA TERMINARÁ 1.9%

Esta primera subida de tasas será la primera de varias que vendrán este año: “Se anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados”, puntualizó la Fed.

En el diagrama de puntos, que muestra los pronósticos de los miembros del Comité sobre las tasas de interés, la proyección mediana de los funcionarios fue que la tasa de referencia terminara en 2022 en alrededor del 1.9 por ciento. Un indicador promedio más alto que la previsión anterior.

