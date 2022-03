AMLO no dormirá en hotel del AIFA; dice que hará 40 minutos desde Palacio Nacional

El Presidente López Obrador detalló que dormirá en el recinto presidencial y que el lunes 21 de marzo saldrá a las 5:00 horas para estar en la reunión del gabinete de seguridad y posteriormente, a las 07:00 horas, encabezará la conferencia de prensa matutina desde el aeropuerto.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles que ya no dormirá en el hotel que construyó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México, debido a que el inmueble todavía no cuenta con la certificación.

Dese Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que dormirá en el recinto y el lunes 21 de marzo saldrá a las 5:00 horas para estar en la reunión del gabinete de seguridad y posteriormente, a las 07:00 horas, encabezará la conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la base aérea.

“Está terminado el hotel, pero no está certificado, es un procedimiento y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, cuarenta minutos, porque me voy a ir como a las cinco porque tengo que estar a la seis allá. Allá nos vamos a ver a las siete en la conferencia y yo voy a estar a las seis en la reunión de seguridad”, dijo.

Asimismo, en la conferencia de prensa matutina de esta mañana, López Obrador mencionó que le dieron “risa” los comentarios en los señalaban que el mandatario se haría dos horas en llegar y que por ello se iba a dormir un día antes en al hotel del aeropuerto.

“Pues no. Me voy a dormir aquí [en Palacio Nacional] y voy hacer como media hora, 40 minutos”, aseguró.

El día de ayer, el Presidente informó que al término de su conferencia diaria se hará la entrega de la obra para el arranque de operaciones por parte de la Sedena, ya que él no puede tomar la palabra por la veda electoral que hay por la consulta de Revocación de Mandato.

“Todo lo va a coordinar la Secretaría de la Defensa porque ellos lo hicieron. Por eso no voy a hablar: porque sino me van a querer cepillar los del INE”, expresó.

López Obrador destacó que el AIFA “es de los mejores del mundo” y celebró que el pasado 13 de marzo se haya abierto al público para participar en el paseo dominical realizado en la terminal aérea.