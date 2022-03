Instagram anuncia medidas para que padres puedan supervisar actividades de sus hijos

Washington, 16 mar (EFE).- La red social de fotografías Instagram, propiedad de Meta, anunció este miércoles tres medidas que permitirán a los padres de Estados Unidos controlar las actividades de sus hijos en la plataforma, después de la polémica desatada el año pasado por los efectos nocivos que tiene sobre los adolescentes.

En una entrada en el blog oficial de Meta, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, informó de las nuevas medidas, que por el momento solo estarán disponibles en EU, pero que espera extenderlas al resto del mundo “en los próximos meses” y aplicarlas también a otras plataformas de su propiedad como Facebook.

Introducing Family Center — a place where parents and guardians can access supervision tools and resources to help manage their teens’ experiences. https://t.co/bHatVG9F52 pic.twitter.com/1JkVYbj5Vl

— Instagram (@instagram) March 16, 2022