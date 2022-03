El “Buki” es señalado por acoso a una exconcursante de programa de Tv Azteca

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- Marco Antonio Solís se encuentra dentro del ojo del huracán debido a que varios cibernautas revivieron una acusación de acoso del año 2008 por parte de una exintegrante del programa La Academia de Tv Azteca.

Varios usuarios recordaron en Twitter el momento en que Jacqueline González, exparticipante del programa, acuso al “Buki” durante una emisión del 2008 por haberla acosado y lejos de que la escucharan, los jueces la ignoraron y revictimizaron.

De acuerdo con los informes, la joven habló con los directivos de La Academia, para contarle un poco de la canción que le tocaría interpretar, el tema “Si no te hubieras ido” del “Buki”.

Fue ahí cuando reveló que Marco Antonio Solís le prometía un disco, luego de que grabaran siete canciones inéditas, hasta que en una ocasión, presuntamente, el cantante la acosó y le pidió un beso:

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada. “No quiero ponerlo así [como abuso] porque sería muy fuerte”, expreso Jaqueline.

Asimismo, la cantante afirmó que Marco Antonio Solís tenía un problema con el alcohol y en una ocasión le pidió un beso:

“Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’. Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años “, indicó Jacqueline al borde del llanto.