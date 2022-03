Medio deportivo filtra las primeras FOTOS del posible nuevo uniforme del FC Barcelona

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 16 de marzo (LaOpinión).- Footyheadlines, el sitio especializado en difundir noticias sobre la indumentaria deportiva de los principales equipos del mundo filtró las primeras imágenes del uniforme del FC Barcelona para la campaña 2022-23.

De acuerdo con las fotos difundidas, la camiseta conserva las franjas azul y grana, pero se añaden otras azul marino, color que también tienen las mangas, los hombros y el cuello. Según el sitio, este tono fue denominado por el equipo como “obsidiana”.

Dentro de las franjas azules y rojas en el frente de la camiseta, se aprecia un entramado sutil, que también aparecerá en otros artículos de la colección 2022-23.

El uniforme lo complementaran unos pantalones cortos en azul obsidiana, con detalles dorados, así como unas calcetas en el mismo color, con franjas rojas en la parte alta y detalles dorados a la altura de la espinilla.

De acuerdo con un reporte de Mundo Deportivo, este uniforme estaría inspirado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, ya que se cumplirán 30 años del magno evento. Esto se nota aún más en la equipación de visitante que se difundió en meses anteriores, la cual es dorada, como las medallas de los ganadores, con detalles en obsidiana.

Survey: How would you rate Barcelona's home kit for the 2022/2023 season? pic.twitter.com/FIRjO8H49R

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 16, 2022