Representante de Polonia gana corona Miss Mundo 2021 entre inconformidad del público

San Juan, 16 de marzo (EFE).- La representante de Polonia, Karolina Bielawska, ganó este miércoles la corona de Miss Mundo 2021, en una gala celebrada en Puerto Rico, en la que no triunfó ninguna candidata latina y que estuvo rodeada de cierta controversia.

Our newly crowned Miss World Karolina Bielawska from Poland with 1st Runner Up Shree Saini from United States 2nd Runner up Olivia Yace from Côte d’Ivoire#missworld pic.twitter.com/FFskxtk0KO

— Miss World (@MissWorldLtd) March 17, 2022