VIDEO: Daniel Robles Haro, activista con parálisis cerebral, llega a la mañanera

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- Daniel Robles Haro es un asistente regular de los programas de Julio Hernández “Astillero”, en donde opina de temas distintos, sobre todo sobre los que él conoce más porque tienen que ver con su cuerpo. Ha ido al Senado. Ha recorrido calles, oficinas públicas, hospitales. Y lo ha hecho desde una silla de ruedas. Es una persona con discapacidad. Tiene parálisis cerebral severa y sí es una limitante, por supuesto, para ir lejos y llegar bien. Pero tiene una aliada de lujo: su mamá. Los dos viven en Zapopan, Jalisco.

Hoy fue día de despertar temprano para Daniel: fue a la “mañanera”. Quería plantear dos temas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo hizo.

“Muy buenos días, señor Presidente, a usted y a todas la personas aquí presentes. Mi nombre es Daniel Robles Haro y esto que usted escucha es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas. A mi discapacidad se le conoce como parálisis cerebral severa. A grandes rasgos, no hablo, no camino. Solamente puedo controlar mis ojos que son como los limones que me dio la vida. Con ellos y algo de tecnología, pues ya la hice”, dijo el joven al inicio de su participación.