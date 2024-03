Un ataque armado contra un grupo de maestros deja un muerto y 5 lesionados en Sonoyta

La camioneta en la que iban los docentes era propiedad de la regidora Raquel López Celaya. Los maestros regresaban de un evento proselitista de MC.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- Un grupo de maestros, que procedían de un evento político de Movimiento Ciudadano, fueron atacados por un grupo criminal en el municipio de Sonoyta, Sonora. El saldo fue de un muerto y cinco heridos. Una mujer se encuentra en estado crítico.

El ataque sucedió en la madrugada de este sábado en el ejido Hombres Blancos. Los docentes de la Secundaria Técnica número 36 regresaban a Sonoyta en una camioneta Highlander ,de color blanca que les había prestado una regisdora del municipio, Raquel López Celaya para acudir al evento. Según las autoridades, el ataque ocurrió cuando el vehículo no se detuvo en un retén.

En un video, la regidora dijo que se encontraba bien y que peritos se encontraban resguardando la escena del crimen, donde un cuerpo todavía seguía adentro del vehículo.

Gustavo Adolfo Morales, quien perdió la vida, tabajaba como personal administrativo en la escuela. Según los informes oficiales, cuatro de los cinco heridos se encuentran estables, aunque con heridas de gravedad.

Las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad informan respecto a la captura de tres sujetos, quienes figuran como probables responsables de la agresión armada que dejó saldo de un masculino sin vida y cinco personas lesionadas,

El Gabinete de Seguridad de Sonora, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un intenso operativo en el que se detuvieron a tres indidivuos, quines podrían ser los responsables del ataque.

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que lograron detenerlos en posesión de cuatro armas largas y 14 cargadores con diversas capacidades y municiones. “Tanto los detenidos como los indicios recuperados en los sitios de captura, fueron turnados a la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) la cuál se encuentra vigilando los hechos”, dijo en un comunicado. NO CESA LA VIOLENCIA EN SONORA En Sonora hubo 148 homicidios dolosos en el primer mes del año, lo que ubicó a la entidad en el séptimo lugar en el país, solo detrás de Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Baja California, México y Guanajuato, informó el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del estado en un comunicado. La cifra representa el aumento de un 16 por ciento del delito. A inicios de febrero, cuatro jornaleros fueron asesinados en Caborca, tres de ellos menores de edad, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera atacada por hombres armados. Otros siete jornaleros resultaron lesionados.

Se estima que en 2022, el 28 por ciento de los hogares en Sonora albergaba al menos un integrante que había sido víctima de uno o más delitos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según este mismo documento, en Sonora se cometieron 631 mil 421 delitos durante 2022, de los cuales sólo el 11.8 por ciento fue denunciado mientras que el 87.9 por ciento de ellos no. “Ciertamente 2022 no ha sido el año con la mayor proporción de delitos cometidos utilizando armas en Sonora, sin embargo, mientras que a nivel nacional hay una tendencia a la baja en el uso de armas que inició desde 2019, en nuestra entidad no se observa dicha tendencia”, dice el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermisillo al exponer los datos de la encuesta.

En 2023, en Sonora se registraron mil 403 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 864 fueron con arma de fuego, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.