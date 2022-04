NL: Yolanda salió de su casa hace 16 días para pedir empleo y no regresó; piden ayuda

Han pasado 16 días desde la última vez que se le vio en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás de los Garza.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- Yolanda Martínez desapareció el 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás de los Garza, del municipio de Nuevo León. Desde ese momento se desconoce su paradero.

La ficha de búsqueda dice que la mujer tiene 26 años. Físicamente su cabello es castaño claro y lacio, tez morena, ojos café oscuro, nariz mediana, boca mediana, estatura de 1.55 metros y complexión regular.

No se detallaron señas particulares específicas. Al momento de la desaparición vestía blusa de rayas negras, pantalón de mezclilla y tenis negros.

🆘 COMPARTAN 🆘 Nuevo León impactado por los casos de María Fernanda y Debanhi pero de Yolanda nadie habla y tiene 16 dias desaparecida, salió de su casa en la Col Constituyentes en San Nicolás muy temprano por la mañana a tomar el camión y dirigirse a su trabajo y no regreso. pic.twitter.com/po5zOnHwuQ — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) April 16, 2022

Según información difundida en redes sociales por la hermana de Yolanda, en un video grabado por una cámara de seguridad se muestra cuando la mujer salió de casa de su abuela a las 11:27 de la mañana a entregar una solicitud de empleo. Sin embargo, los familiares no saben que pasó después de eso.

“No es posible que yo una persona sin auto, sin celular muy moderno, solo con mi corazón de hermana, esté buscando evidencias [de] qué pudo ser de mi hermana. Caminé, no me importo si estaba el sol, lloviendo, etc. Pude conseguir dos videos en dónde se aprecia caminar a mi hermana sobre las colonia donde ella desapareció”, dijo en la descripción.

Y agregó que “toqué puertas no me importo, y ustedes tanta tecnología, autos de lujos con toda la bola de guarros que tienen tantas cámaras de seguridad que tiene el estado de Nuevo León por nuestra cuidad no puedan encontrar nada. No tienen vergüenza”.

En otro video difundido por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. en Twitter, Gerardo Martínez, padre de Yolanda, pidió que las autoridades tomen en serio su denuncia.

“Gerardo Martínez, padre de Yolanda, ella desapareció el 31 de marzo. Quiero que tomen en serio mi búsqueda, que me tomen en serio a mí y que se le dé seguimiento, esperando a que regrese ella”.

Dónde Está YOLANDA MARTINEZ CADENA ❗️⚠️

Cualquier información comunicarse a los teléfonos:

81 20 20 57 00📞 81 20 20 44 11 @botDesaparecidx #COMPARTIR #DIFUNDIR pic.twitter.com/oFFwS1D6Nn — CADHAC (@cadhac) April 15, 2022

¿QUÉ PASA EN NL?

El Gobierno de Nuevo León decretó este 13 de abril “acciones urgentes y extraordinarias” para la búsqueda de desaparecidas y la atención a los feminicidios pues en el último mes se han reportado 15 mujeres desaparecidas, mientras que una de ellas fue hallada asesinada.

Además, en un documento emitido el pasado 11 de abril y publicado en la página oficial del Gobierno estatal, se anunció la formación de “un grupo especial” para atender estos crímenes.

El decretó, emitido por el Gobernador Samuel García, añadió que se aumentó el actual Grupo de Búsqueda de la Fiscalía a 200 efectivos que realizarán dicha tarea.

También se anunció la creación de una Fuerza de Tarea, integrada por diversas instituciones de seguridad, para que se coordine con las diversas policías, municipales, estatales y federales, así como con el equipo especializado de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda.

La Fuerza de Tarea recién creada comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi Susana Escobar, joven de 18 años desaparecida el pasado 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con dos amigas.

En redes sociales se compartió una fotografía de la joven caminando sola por la carretera, en una zona del municipio de Escobedo, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey.

Con el objetivo de dar con su paradero, la Comisión Local de Búsqueda ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien otorgue datos para encontrarla.

En dicho aviso, se exhorta a ser responsable y no compartir información que pueda llegar a comprometer la búsqueda.

Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran que sólo en lo que va del año, siete mujeres han desaparecido en promedio cada día en México. Los casos de las jóvenes Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras en Nuevo León, así como las de tres estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), son de los últimos. Y han estremecido al país.

En su último informe sobre México, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas alertó sobre un incremento en los casos de mujeres. “Hay un incremento notable de casos de niños y niñas a partir de los 12 años y mujeres indicó el organismo”, dijo.