Migrante gana 5.4 mdp en lotería de Bélgica; no puede cobrarlos por falta de papeles

Las autoridades belgas tienen retenidos los 250 mil euros que habría ganado el hombre originario de Argelia, quien realizó el viaje hacia Europa hace cuatro meses en barco y después a Bélgica a pie.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Un migrante argelio que se encontraba en Bélgica fue el ganador de un premio de lotería por un monto total de 250 mil euros, pero al acudir a cobrarlos fue detenido por las autoridades por no tener la documentación que comprobara su residencia en el país.

Según el medio inglés The Daily Mail, el hombre de 28 años había comprado un boleto de rascar y fue con ese con el cual ganó la gran suma de dinero. Sin embargo, al no tener papeles de identidad emitidos por el Gobierno belga ni una residencia permanente, no podía abrir una cuenta de banco donde se pudiera depositar el premio.

La cadena belga VRT reportó que el premio no podía ser entregado en efectivo por ser una suma mayor, y el amigo del migrante que intentó cobrar las ganancias fue detenido brevemente cuando intentó hacerle el favor de cobrarlo porque la Policía local sospechó el robo del boleto.

El migrante llegó a Europa desde Argelia hace cuatro meses, cuando viajó hacia España por medio de un bote y posteriormente cruzando hacia Francia y Bélgica a pie. El medio belga Het Laatste Nieuws anotó que el migrante inicialmente pensó en viajar hacia el Reino Unido, pero decidió mejor ir al país francoparlante y tiene el deseo de formar una familia. “Cuando consiga el dinero, me compraré un hogar donde vivir en Bruselas y quizá un automóvil”, le dijo a la prensa.

“También buscaré a una esposa, pero a ella la encontraré con mi corazón, no con mi dinero”, apuntó.

Actualmente, el dinero se encuentra en manos de un tribunal en la ciudad de Brujas, quienes dijeron a medios locales que no deportarán al migrante hasta que reciba su dinero, que en pesos mexicanos se traduce a aproximadamente 5.4 millones.