Muchos migrantes son privados de la libertad en México. Los casos, una cifra negra

Ciudad de México, 16 de abril (Sin embargo).- En México, los casos de secuestro, tráfico y otros delitos contra migrantes han vuelto a evidenciar la crisis migratoria que vive el país, especialmente después de que se solicitara al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que comparezca ante un juez por la muerte de 40 personas durante un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El secuestro de migrantes representa una problemática ante la falta de cifras. De hecho, los casos se conocen cuando tienen un impacto mediático como ocurrió en días pasados cuando la Fiscalía de San Luis Potosí encontró a 105 personas vivas en un operativo en el que buscaban presuntamente a 23 turistas de Guanajuato que, según se había señalado en diversos reportes de los medios, habían sido secuestrados. Lo que se destapó fue el tráfico que viven los migrantes.

Además, el pasado 12 de abril, al menos 209 personas migrantes fueron “rescatadas” al ser localizadas dentro de una caja seca de un tráiler en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, en Veracruz, que estaba abandonada, según informaron medios nacionales. Los gritos de auxilio de las personas permitieron que el personal del INM los encontrara y les prestara ayuda.

Dentro de la unidad fueron hallados hombres y menores de edad hacinados y en riesgo de morir asfixiados, según reportó Milenio. El INM informó que 161 personas, mujeres y hombres adultos, proceden de Guatemala; seis migrantes más vienen de Honduras, seis de El Salvador y cinco de Ecuador. En el grupo había 23 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, que viajaban en nueve núcleos familiares; otros 25 menores de edad viajaban solos y quedaron bajo la protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Veracruz.

Otro hecho reciente que también dio muestra del problema, fue el registrado el 11 de marzo del presente año cuando se rescataron a al menos 54 migrantes privados de su libertad, en diferentes fechas, en un domicilio del municipio de Sonoyta, en Sonora, según informó la Mesa Estatal de Seguridad de esa entidad federativa.

Por otra parte, el 6 de marzo, el Instituto Nacional de Migración informó que la noche anterior había rescatado a 343 migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador en una caja de un tráiler que fue abandonado en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja, Veracruz. De ese número, 103 eran menores de edad no acompañados, provenientes en su mayoría de Guatemala.

En una entrevista con SinEmbargo, Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) especializado en migración, comentó:

“A mí no me sorprende que haya ocurrido esto, pero sí llama la atención que las autoridades federales, sin importar si hablamos de años como el 2007 con el Partido Acción Nacional como gobernante, después el PRI como gobernante y ahora Morena como gobernante, no hayan logrado significar ningún cambio para resolver esta situación”.