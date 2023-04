“Héroes y Villanos Fest” cuenta con música, coloridas escenas, DJ y un gran desfile

Un grandioso performance con destellos de colores y con la presencia de un DJ, se encarga de hacer bailar a todas y todos los visitantes con sets llenos de energía y ritmos contagiosos.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- “Héroes y Villanos Fest” tiene a los icónicos superhéroes de DC como Batman, Wonder Woman y Superman junto a los personajes de Looney Tunes: Bugs Bunny, Sylvester, Tweety o Daffy Duck y por primera vez a los villanos como The Joker para sorprender a los asistentes de Six Flags México hasta el 28 de mayo.

Aunque las vacaciones ya terminaron, los fines de semana aún están libres y “Héroes y Villanos Fest” invita a quienes busquen un rato de diversión a combatir el mal contra los villanos. Durante todo el día, este festival cuenta con DJ, música, coloridas escenas y por la noche, un magnífico desfile que viste el parque para hacer de este evento una experiencia inolvidable.

Desde la apertura hasta el cierre del parque se puede disfrutar de:

Bienvenida con los Looney Tunes: Estos queridos personajes reciben a los asistentes con una divertida y colorida presentación que inyecta energía desde el inicio de la visita.

DC Colors: Los integrantes de la Liga de la Justicia muestran sus cualidades y habilidades para combatir el mal y a los villanos que se atrevan a irrumpir con la diversión.

Looney Tunes Color Time: Polvos de colores, confetti y encanto están presentes en este encuentro para tomar foto, cantar y abrazar a los personajes favoritos en el Castillo de los Sueños.

Colors Party: Un grandioso performance con destellos de colores y con la presencia de un DJ, se encarga de hacer bailar a todas y todos los visitantes con sets llenos de energía y ritmos contagiosos.

Héroes y Villanos Parade: Al finalizar un día lleno de emociones, un impactante desfile será el broche de oro y estará acompañado de diferentes personajes, héroes y villanos que realizarán detonaciones multicolores y contagiarán a más de uno a unirse a esta fiesta sin igual.

Roller Coasters infantiles, familiares y extremas: El parque cuenta con el mayor número de montañas rusas y atracciones como en ningún otro lugar.

Un tip es que durante esta temporada y hasta el 1 de mayo 2023, todos los niños y niñas menores de 1.20 metros entran gratis al parque para vivir al máximo todas estas experiencias.