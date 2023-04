Rusia y Ucrania intercambian prisioneros por la celebración de la Pascua ortodoxa

Por Hanna Arhirova

KIEV, 16 de abril (AP).— Más de 100 prisioneros de guerra ucranianos fueron liberados dentro de un importante canje con Rusia por Pascua, según indicó un funcionario de alto nivel, mientras los ucranianos ortodoxos celebraban el feriado por segunda vez desde que Moscú emprendió su brutal guerra de gran escala el pasado febrero de 2022.

Aunque las celebraciones eran limitadas debido a los riesgos de seguridad, con un toque de queda que impedía celebrar los habituales servicios durante toda la noche, las autoridades ucranianas y la gente de a pie compartía mensajes de esperanza y asociaban la historia sobre la resurrección de Jesús a sus aspiraciones de paz y una victoria ucraniana.

Docenas de familias tenían motivos adicionales para la alegría, ya que el asesor presidencial Andriy Yermak anunció que 130 soldados, marineros, guardias fronterizos y otros capturados por Moscú iban camino de casa tras un “gran canje de prisioneros de Pascua”.

The big Easter POW swap. It took place during the last days in several stages. 130 Ukrainians are coming back.

Easter.

Hope is the quintessence of the holiday. This is exactly what the prisoners' relatives felt having waited for so long. pic.twitter.com/YCQwv0lVfe

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 16, 2023