Santiago Giménez anota su gol 19 en Europa y destaca en la victoria del Feyenoord

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 16 de abril (ASMéxico).- El delantero Santiago Giménez sigue demostrando que está en el mejor momento de su carrera, pues este domingo el exjugador de Cruz Azul volvió a marcar en el duelo ante el Cambuur correspondiente a la Eredivisie. De esta manera, el seleccionado mexicano llegó a 19 goles en el viejo continente y se posicionó como uno de los jugadores nacionales que mejor rendimiento tiene en su primera temporada en Europa.

Corría el minuto 19, cuando el brasileño Igor Paixão desbordó por la banda derecha y mandó un centro al corazón del área en donde se encontraba el mexicano y con un remate defectuoso dejó sin oportunidad al guardameta Robbin Ruiter. Posteriormente, el gol ha sido compartido en diferentes redes sociales y muchos aficionados siguen mostrando apoyo al jugador mientras que otros lo piden como titular de la Selección Mexicana.

Por otro lado, el mexicano está a cuatro dianas de poder pelear por el título de goleo en la Europa League, pues actualmente Giménez cuenta con 10 y Anastasios Douvikas con 14. En la UEFA Europa League, el seleccionado nacional también está peleando el campeonato de goleo y se encuentra en el segundo lugar y un tanto de igualar al inglés Marcus Rashford.

Debido a su buen nivel, los rumores sobre una posible salida de Santiago Giménez a otra liga europea y se especula que el Manchester United, Newcastle United, West Ham United, Leicester City, Porto y Benfica están interesados en tener los servicios del mexicano, pero de momento no hay un acercamiento formal. Se espera que el exjugador de Cruz Azul tenga minutos en la Concacaf Nations League y Copa Oro, ya que es de los indispensables para el estratega Diego Cocca.

From Mexico to Leeuwarden, we all love Santi.#camfey pic.twitter.com/Wsfj3pHzlV

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 16, 2023