AMLO se reunirá con organizadores de Cumbre de las Américas; negociará invitaciones

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que se reunirá el próximo miércoles con un grupo de la comisión de organización de la Cumbre de las Américas.

Durante la conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que durante el encuentro, el cual se dará en Palacio Nacional, expondrá su postura de no excluir a ningún país en el evento que se celebrará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

“Hoy va a hablar por teléfono el Secretario de Relaciones Exteriores con el señor Blinken, que es el Jefe del Departamento de Estado, y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. Los vamos a recibir con mucho gusto y les vamos a exponer por qué debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario inaugurar una etapa nueva”, expresó.

Y el mitote sigue con la Cumbre de las Américas… Ahora el canciller @m_ebrard sostendrá una conversación telefónica con Antony Blinken, secretario de Estado de EU para ver si invitaran a todos. Si no… AMLO no va pic.twitter.com/FcZ5dbUx8q — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 16, 2022

“Vamos a esperar y si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches. Sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero no descarto que haya esta unidad de todos”, indicó.

El mandatario señaló que vendrá un Senador estadounidense que está ayudando en la organización de la cumbre, así como el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“La visita es para este propósito, viene un Senador que es el coordinador o el que está ayudando en la organización y viene a hablar con nosotros. Está también ayudando el Embajador Ken Salazar y todos están aportando para buscar que se dé este encuentro”, añadió.

López Obrador dijo que México estará representado, ya sea por él o por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues reiteró que se necesita la unidad de América.

¡SI NO VAN MIS AMIGOS, YO TAMPOCO! 😒 El presidente @lopezobrador_ puede que no vaya a la Cumbre de las Américas en junio si Estados Unidos no invita a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Insiste en que todos los países deben participar. pic.twitter.com/lMAse0qpt3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 10, 2022

El pasado 10 de mayo, el Presidente mexicano López Obrador dijo que no irá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a algún país en ese encuentro.

“¿Cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, expresó en su conferencia matutina, y luego citó a Abraham Lincoln: “Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

El Presidente boliviano Luis Arce secundó la iniciativa de su homólogo en México, pues consideró que “una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena”.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se han enviado las invitaciones, porque “no hay una decisión final”.