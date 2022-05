Chuk Iwuji podría dar vida al villano de Guardianes de la Galaxia 3

La imagen en cuestión muestra un mural de graffitis con extrañas criaturas en él y justo en el centro, delineado en rojo un rostro que recuerda notablemente al de Chudwuki Iwuji.

Madrid, 16 de mayo (Europa Press).- Con James Gunn nuevamente tras las cámaras, la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia está en pleno rodaje. El nuevo filme de Marvel Studios, no solo traerá de vuelta al equipo liderado por Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, sino que también contará con un nuevo y galáctico villano… que podría haber sido revelado.

Una imagen filtrada del set de rodaje parece apuntar a que Chukwudi Iwuji, actor que ya trabajó con el realizador en la serie de El Pacificador, será el antagonista de Guardianes de la Galaxia 3.

Desde que confirmó su participación en la película, mucho se ha especulado con la identidad del personaje al que encarnará Iwuji en el filme de Marvel Studios. Y es que al margen de referirse al mismo como un rol “profundamente complejo, poderoso e intrigante”, el actor ha sido muy cuidadoso para no desvelar ningún detalle al respecto.

Sin embargo, las fotos compartidas por de Cosmic Circus a través de su cuenta en Twitter, parecen arrojar nueva luz sobre la identidad del personaje al que interpretará.

La imagen en cuestión muestra un mural de graffitis con extrañas criaturas en él y justo en el centro, delineado en rojo un rostro que recuerda notablemente al de Chudwuki Iwuji. De hecho, ya hay quien apunta a que la identidad del personaje al que encarnará el actor en la película, podría tratarse de uno de los grandes supervillanos cósmicos de Marvel: el Alto Evolucionador.

Tal y como puede verse, el personaje dibujado en la imagen presenta un diseño cuyas facciones resultan muy parecidas al de la máscara empleada por el personaje en las grapas.

Sin embargo, otro indicativo que apunta a que podría tratarse de este supervillano, son los extraños seres que aparecen en el graffiti, ya que parecen emular a las criaturas antropomórficas que habitan su mundo, la Contra-Tierra.

Estos entes, mitad humanos, mitad animales, son el fruto de sus estrambóticos experimentos genéticos y a quienes denomina como los Caballeros de Wundagore, puesto que empezó a llevar a cabo sus primeros ensayos en la montaña de Wundagore, situada en el país fictico de Transia.

Y mientras surge nueva información sobre si será o no, el Alto Evolucionador el personaje al que encarnará Chudwuki Iwuji, quien sí está confirmado es el Adam Warlock de Will Poulter. Aunque por el momento se desconoce cuál será su papel en la trama, bien podría tratarse de una entidad no benévola.

En cuyo caso, debido a los poderes sobrehumanos del personaje que le confieren, entre otras habilidades, la extraña capacidad de transformar energía cósmica y aplicarla en diferentes usos, Peter, y el resto de los Guardianes estarían obligados enfrentarse a él para detener al todopoderoso ente cósmico.

Guardianes de la Galaxia 3 tiene previsto su estreno en mayo 2023, pero antes los fans se reencontrarán con varios de sus personajes como Star-Lord, Nebula o Rocket en Thor: Love and Thunder, que llegará a los cines el próximo 8 de julio.

