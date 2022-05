Milicianos fuertemente armados atajan a migrantes con la venia de autoridades texanas

La milicia texana Patriots for America, dirigida por Sam Hall, detiene ilegalmente a migrantes, los interroga y amedrenta con la anuencia de las autoridades, según denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas.

Texas, EU, 16 de mayo (La Opinión).– Armados con rifles de asalto, Patriots for America es una milicia cristiana conservadora que intenta detener el tráfico de personas y los cárteles de la droga en la frontera.

Con base en el norte de Texas, han estado patrullando en rotaciones mensuales de una semana, consolidando el apoyo entre las fuerzas del orden en el sur de Texas.

Inicialmente, la milicia enfrentó cierta resistencia por parte de la policía estatal y los legisladores locales.

Pero desde entonces han ampliado sus rotaciones a tres condados fronterizos y planean desplegar aún más miembros este mes en caso de que la administración Biden levante una regla pandémica, el Título 42, que permite a los migrantes solicitar asilo e ingresar a los Estados Unidos.

El mes pasado, un Juez bloqueó temporalmente que la administración levante la regla como estaba planeado el 23 de mayo. Si lo hicieran, los funcionarios estiman que potencialmente 18 mil migrantes podrían llegar a la frontera diariamente, principalmente en el sur de Texas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas sostiene que Patriots for America es un grupo racista que ha estado patrullando sin la capacitación adecuada, deteniendo, interrogando e intimidando a los migrantes, quienes a menudo asumen que son agentes de la ley.

En dos quejas de este año, la más reciente el mes pasado, la ACLU de Texas pidió al Departamento de Justicia que investigara.

“La voluntad de la Guardia Nacional estatal de trabajar con y junto a un grupo virulentamente supremacista blanco que construyó su reputación al protestar contra Black Lives Matter y la eliminación de una estatua confederada es particularmente alarmante”, se señala en la última denuncia.

Los funcionarios federales aún no han respondido, según Kate Huddleston, abogada sénior de la ACLU de Texas.

“Tenemos muchas preocupaciones de que la milicia se esté representando a sí misma ante los migrantes de una manera que transmita la idea de que son fuerzas del orden”, dijo Huddleston.

“Están vestidos de camuflaje, tienen parches y tal vez tengan un arma. No es obvio que esa persona sea un ciudadano privado y no un agente de la ley. No están diciendo que son ciudadanos particulares y están ordenando a la gente que haga cosas”.

Solo las fuerzas del orden pueden detener legalmente a los migrantes. En videos publicados en línea, se puede ver a los miembros de Patriots for America deteniendo a los migrantes.

“No somos un grupo supremacista blanco en absoluto y, además, condenamos cualquier retórica de supremacía blanca u odio”, dijo Sam Hall, líder de la milicia en respuesta a las quejas de la ACLU de Texas.

Hall, de 40 años, es padre de cinco hijos, asistió a una universidad bíblica y se ofreció como misionero voluntario en Kenia, Uganda y Jamaica.

Trabajó en finanzas y como vendedor de autos antes de fundar Patriots for America para ayudar a proteger a los manifestantes conservadores en 2015. Patrullaron en las protestas de Black Lives Matter, incluso cuando los legisladores del norte de Texas consideraron quitar una estatua confederada. Pero Hall insiste en que la milicia no es racista.

“Somos el número uno en una organización basada en la fe. Estamos centrados en Cristo”, dijo Hall mientras viajaba hacia el Río Grande para patrullar el mes pasado.

“Ya seas blanco, negro, mexicano o lo que sea, siempre que seas constitucionalista y creas en nuestra Constitución, creas en nuestros padres fundadores y en los cimientos sobre los que se asentó este país, y defenderás eso”, dijo.

“Somos una organización pacífica. De acuerdo, si alguien trata de lastimarnos, vamos a defender nuestras vidas. Pero esperamos en Dios que nunca estemos en esa situación en la que nos veamos obligados a hacerlo”.

Como otros miembros de la milicia, Hall es un partidario de Donald Trump frustrado por Biden, a quien considera un incompetente.

“Su plan es inundar nuestra nación con inmigrantes ilegales con la esperanza de que voten en 2024. Y así es como se mantendrán en el poder”, dijo.

También está frustrado por los republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien falló en su intención de desplegar la Operación Lone Star de más de 10 mil efectivos estatales y tropas de la Guardia Nacional en la frontera con un costo anual de dos mil millones de dólares.

Los miembros de la milicia patrullan el río en varios momentos del día, bajando por las orillas para rastrear los senderos de los migrantes.

Portan binoculares de visión nocturna, radios, usan auriculares, nombres en clave y jerga policial cuando se comunican entre sí.

Una noche del mes pasado, intentaron detener a un migrante que habían visto cruzando el río ilegalmente.

“Ropa oscura. Lo miré directamente a la cara”, dijo Hall mientras enfocaba con su linterna la espesa maleza entre el río y la cerca estatal a lo largo del río ensartada con alambre de púas.

“Él ya había cruzado el río. Bajé allí y vi dónde habían aparecido sus huellas”, dijo Tredway.

Se dieron por vencidos y regresaron a sus vehículos.

“Dios, ese tipo es rápido”, dijo Hall. “Como una gacela”.

Patriots for America comenzó a desplegarse en octubre, publicando fotos, videos y actualizaciones en línea, atrayendo voluntarios.

La mayoría son texanos, pero algunos vienen de Florida, Illinois y Michigan. Son ex bomberos, trabajadores de campos petroleros y empresarios jubilados.

Hall dijo que examina a los posibles miembros y dice que ha rechazado a voluntarios con antecedentes penales.

La milicia cuenta con mil 800 simpatizantes en todo el país (esa es la cantidad de seguidores en Facebook que tenían antes de que su página fuera eliminada el verano pasado). Pero Hall no dice cuántos miembros patrullan la frontera mensualmente, citando preocupaciones de seguridad.

Hall insiste en que la milicia no se opone al Gobierno de Estados Unidos.

Si bien cree que Trump ganó las elecciones de 2020, Hall dijo que se opuso a la insurrección del 6 de enero y luego se desplegó con la milicia para proteger el capitolio de Texas.

Basado en parte en sus videos, Patriots for America fue designado una organización antigubernamental por el Southern Poverty Law Center, dijo Freddy Cruz, analista de investigación de SPLC que rastrea a los extremistas.

“Patriots for America es una organización que ha afirmado abiertamente que se está produciendo una invasión en la frontera”, dijo Cruz. “Pero también culpan a las instituciones federales, a veces estatales… afirman que la administración de Biden está canalizando a los inmigrantes para que puedan cambiar la demografía de Texas y esencialmente obtener más votantes azules”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.