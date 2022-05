La boxeadora Alejandra Ayala se encuentra estable tras ser operada en Glasgow

Edimburgo (R.Unido), 16 de mayo (EFE).- La boxeadora mexicana Alejandra Ayala se encuentra en estado estable tras necesitar cirugía después de su pelea por el título mundial el pasado viernes ante su rival y vigente campeona del mundo en el peso súperwelter, la escocesa Hannah Rankin, en Glasgow (Reino Unido).

La púgil mexicana, de 33 años, necesitó de intervención quirúrgica tras el final del combate en el que se postulaba como sucesora al trono de Rankin, quién revalidó su título mundial por la WBA y la IBO en su casa, Escocia, ante 4 mil 500 personas.

Ayala fue admitida de urgencia en un hospital Glasgow, en cuyo recinto OVO Hydro se celebró el combate por el título mundial, tras haber sido atendida ya en el ring después de caer por KO en el décimo asalto.

Statement on behalf of Fight Academy, 15 May 2022 pic.twitter.com/oMoxn8H5Qn

— Dennis Hobson Boxing – Fight Academy (@Dennis_Hobson) May 15, 2022