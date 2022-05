Peso mexicano se acercó a $20.0 por dólar: Ahora más volátil; se deprecia

“La trayectoria de crecimiento más débil de China aumentará la presión sobre sus mercados y generará un mayor empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales”, indicó el director de análisis económico y bursátil de CiBanco.

Ciudad de México, 16 de mayo (Investing.com).- El llegó a cotizar en 20.04 por dólar esta mañana, apreciándose 0.39 por ciento en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, las ganancias retrocedieron y el tipo de cambio ahora sube, ubicándose en 20.09 pesos por dólar.

La moneda comienza a reflejar más volatilidad, con la aversión al riesgo de nuevo incrementándose, luego de que los datos de China mostraron cómo la segunda economía del mundo vio una caída de 2.9 por ciento en la producción industrial y 11.1 por ciento en las ventas al menudeo, alentando los nervios sobre la desaceleración global.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“La trayectoria de crecimiento más débil de China aumentará la presión sobre sus mercados y generará un mayor empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales, lo que seguirá afectando el apetito por activos de mayor riesgo”, indicó Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CiBanco.

“Los datos pintan una imagen de una economía estancada, que necesita un estímulo más agresivo y una relajación rápida de las restricciones de la COVID, y probablemente ninguno se producirá pronto”, agregó el experto.

Sin embargo, se anunció que a partir de junio se dará fin al confinamiento en Shanghái, uno de los principales puertos de China y centro industrial importante, lo que debería impulsar las expectativas positivas. En efecto, esta medida podría por lo menos ayudar a que la recuperación de las cadenas de suministros y la oferta comience nuevamente a acelerarse, aliviando presiones inflacionarias.

Según el experto, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 20 y 20.20 pesos durante el día.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING.COM. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.