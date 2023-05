Mujer demanda a Rudy Giuliani; afirma que la coaccionó para tener relaciones sexuales

Por Michael R. Sisak

NUEVA YORK (AP) — Una mujer que asegura que fue una empleada informal de Rudy Giuliani mientras éste se desempeñó como abogado personal de Donald Trump afirma en una demanda que el exalcalde de la ciudad de Nueva York la coaccionó para tener relaciones sexuales y le debe casi dos millones de dólares en salarios.

Noelle Dunphy señaló en la demanda que fue directora de desarrollo empresarial y asesora de relaciones públicas de Giuliani entre 2019 y 2021. Dio a conocer sus acusaciones por primera vez en enero pasado, pero las detalló a fondo en una demanda de 70 páginas presentada el lunes en Nueva York.

Giuliani refutó “vehementemente” las acusaciones a través de un portavoz.

“La vida de servicio público del Alcalde Giuliani habla por sí misma y él interpondrá todos los recursos y contrademandas disponibles”, afirmó el asesor de comunicación de Giuliani, Ted Goodman.

Su abogado había negado previamente que Dunphy hubiera trabajado para Giuliani.

BREAKING: Noelle Dunphy, a Former Rudy Giuliani Aide, claims in her new sexual assault suit that Rudy told her that he and Trump were "selling pardons for $2 MILLION".

Details:

– Dunphy stated in her suit that Mr Giuliani asked her “if she knew anyone in need of a pardon”… pic.twitter.com/W3dTqR4Fgz

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 16, 2023