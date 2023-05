“Estoy orgullosa”: Sheinbaum felicita a su mamá por ganar Premio Nacional de Ciencias

Sheinbaum detalló el amplio currículum de su mamá, entre los que destacó estancias de investigación en universidades de Estados Unidos, así como el dato de que en 1980 fundó el Centro de Investigación en Bioquímica en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un video en sus redes sociales para felicitar a su madre, Annie Pardo, por ser una de las ganadoras del Premio Nacional de Ciencias 2022.

En la grabación de cuatro minutos, la mandataria capitalina expresó un gran reconocimiento a la carrera de su mamá, a quien definió como alguien que ha abierto la brecha a muchas otras mujeres.

“Ella sigue siendo muy activa en la investigación y la docencia, y por supuesto en el amor a su familia”, dijo luego de precisar que el galardón que recibirá será por su invetigacion en Bioquimica, en enfermedades del pulmón y también sobre el envejecimiento”, destacó.

Mi madre, Annie Pardo, es amiga, abuela, bisabuela, científica e investigadora, mundialmente citada y reconocida. Ha abierto brecha a muchas más mujeres. Estoy muy orgullosa de ella. Les cuento por qué. pic.twitter.com/6zPopyaRol — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 17, 2023

Sheinbaum Pardo detalló el amplio currículum de su mamá, entre los que destacó estancias de investigación en universidades de Estados Unidos, así como el dato de que en 1980 fundó el Centro de Investigación en Bioquímica en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

“Sus aportaciones científicas se reflejan en sus más de 180 publicaciones, que han sido citadas más de 25 mil veces. Ha recibido muchísimos premios en distinciones. (…) En 2015 se le otorgó el Recognition Award for Cientific Achievment of the American Toracic Society, y este premio se otorga a los investigadores que han realizado las investigaciones científicas mundiales más sobresalientes en el área de pulmón. Es la primera mujer no estadounidense que recibió el reconocimiento”, precisó la Jefa de Gobierno.

“Es una gran amiga, generosa siempre y muy modesta. No fue fácil para ella. En 1968 fue expulsada del IPN donde era docente, por participar en el movimiento estudiantil”, contó la mandataria y añadió que su madre inició de nuevo sus estudios desde la UNAM.

El #PremioNacionalDeCiencias2022 fue entregado a Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, fue reconocida en la categoría Físico-Matemáticas y Naturales pic.twitter.com/U3K2mtjkVy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 16, 2023

“Ella salió de abajo con su esfuerzo. Muchas gracias, mamá. Por lo que has dado a la familia y a tu patria, a México. Estamos muy orgullosos de ti”, finalizó.

¿QUIENES SON LOS GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS 2022?

El Gobierno federal dio a conocer este martes a las y los ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2022, entre los que se incluye a la bioquímica Annie Pardo Cemo, también madre de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el día de hoy quiénes son las y los cuatro ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2022 por sus “contribuciones notables en los diversos campos, […] lo que impulsa el progreso y la innovación en los ámbitos del saber”.

En la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales fueron galardonados el Dr. Roberto Escudero Derat, reconocido por su trabajo en física experimental; y la Dra. Annie Pardo Cemo, especialista en Ciencias Bioquímicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras que Gustavo Mora Aguilera y Edda Lydia Sciutto Conde fueron condecorados con el premio en el campo de Tecnología, Innovación y Diseño.

Aunque la fecha aún está pendiente, la publicación en el DOF apunta a que la ceremonia de entrega se llevará a cabo en la capital del país.