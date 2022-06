La paradoja del tránsito migratorio

Por Grethy Manzanares Garmendia

Enlace de Sin Fronteras IAP en Monterrey

¿Qué motiva a las personas a salir de sus países, a separarse de sus familias, a empacar su vida en una maleta [1] y aventurarse a transitar por lo desconocido? Sí, sólo la necesidad de resguardar su vida, su seguridad y libertad, la necesidad de encontrar medios para su subsistencia y el sueño de construir una vida mejor para sí mismas y para quienes aman, son motivos tan fuertes como para dejar tanto atrás y emprender un viaje, muchas veces no planeado.

Pero el transito migratorio se convierte en una carrera de obstáculos que reabre las heridas históricas que se pretendían sanar. En primer lugar, es el costo emocional de separarse de personas, lugares y momentos amados, además del costo económico de vender el poco patrimonio que se tenía o endeudarse para poder solventar los gastos de viaje. En segundo lugar, significa enfrentar las barreras estructurales e imaginarios sociales de quienes se consideran “dignos” de un visado y quienes no, esta barrera marca la vía del tránsito migratorio y los obstáculos subyacentes de la misma.

En tercer lugar, es enfrentar inseguridad, sentirse vulnerable a la violencia de pares o abusos de autoridad, sin duda, los niveles de vulneración se incrementan si se es mujer, niño, niña, indígena o se pertenece a poblaciones racializadas o a la comunidad LGBTTTQ+. En cuarto lugar, se sufren detenciones y deportaciones arbitrarias ya que contar con documentos migratorios muchas veces no es un salvoconducto para ingresar y transitar por México [2,3]. En quinto lugar, muchas de las personas que planeaban llegar a Estados Unidos son incorporadas al Programa Quédate en México (MPP por sus siglas en inglés) y no cuentan con recursos emocionales, ni económicos para sostener su estancia en México, bajo la incertidumbre de si lograrán o no su objetivo. Otra barrera generalizada es el acceso a derechos y servicios de salud, educación y empleo.

En este sentido, el tránsito migratorio bajo esas condiciones se convierte en una forma de revictimizar a quienes huyen de la inseguridad, pero fuera de las fronteras de sus países vuelven a ser vulnerados por la inseguridad, huyen de un Estado represor y la desconfianza en instancias estatales que agreden en lugar de proteger y encuentran Estados e instancias estatales que violan derechos humanos de forma arbitraria. Y lamentablemente, la revictimización no termina ahí, muchas veces el tránsito migratorio significa cargar con estigmatizaciones y el lastre de ser invisibles hasta que una tragedia les hace visibles [4].

O bien, es el drama de quienes pierden la vida antes de llegar a su destino, que tantas veces ha implicado regresar un féretro como la representación de las esperanzas truncas, o acompañar a familias en una búsqueda sin fin de sus familiares. Y en este contexto, en Piedras Negras existen sepulturas de personas migrantes desconocidas [5], y por testimonio de familiares, se sabe que las fiscalías de México y Estados Unidos admiten tener bajo su resguardo el cuerpo de muchas personas migrantes más, sin embargo, esta última solicita la visita presencial de un familiar para poder reconocerles y entregarles, lo cual es inaccesible en la mayoría de los casos. Un vez más, es una revictimización que impide hasta dignificar los procesos fúnebres y el duelo.

Probablemente este artículo sea crudo y desesperanzador, pero evidencia que la política de securitización no brinda una respuesta oportuna a la situación migratoria, sino que revictimiza; los “cordones de seguridad” [6] no “rescatan” a personas migrantes, sino que mayormente violan derechos humanos de forma arbitraria y convierten el tránsito migratorio en una tragedia humana. Y justo en el marco de la Cumbre de las Américas nos alerta de la necesidad de reenfocar la política migratoria y accionar los acuerdos de la “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” del pasado 10 de junio [7].

