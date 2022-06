Cerrar instituciones de Salud Mental no es justo para las mujeres

Recientemente se decidió en México cerrar las instituciones para hospitalización de mediano y largo plazo para personas con enfermedades mentales. Las personas con crisis o ideaciones suicidas tendrán que ser vigiladas en sus casas. Otras personas con enfermedades de largo plazo, esquizofrenia o todas aquellas en las cuales la persona no tiene contacto con la realidad deberán ser también vigiladas en casa.

Esto pone una carga a las familias que ya de por sí desde hace más de 30 años han tenido que ir desplazando tiempo de convivencia familiar para que ambas personas miembros de una pareja salgan a trabajar y generan recursos. Si desafortunadamente esa familia tiene a una de las personas en su núcleo con una enfermedad mental requiriendo supervisión de tiempo completo no es difícil imaginar que “las sacrificables” serán las mujeres.

Es histórico e incluso es parte de la cultura televisiva y cinematográfica que una de las hijas o la madre se encargan del cuidado de los enfermos y las enfermas en un núcleo familiar que ahora es diverso y está estructurado de muy diversas formas.

El renunciar a una responsabilidad del sistema de salud menospreciando la salud mental y colocándola por debajo de la salud cardiovascular, gastrointestinal, oncológica no es sólo un desprecio por todos aquellos profesionales de la salud que se dedican a las enfermedades de la mente y la conducta, sino también le transfiere de manera injusta esta responsabilidad a las mujeres de la sociedad mexicana que tanto han sido agredidas, menospreciadas y devaluadas.

Va a ser muy interesante y enriquecedor que las autoridades de salud nos muestren cuál fue el análisis situacional de las enfermedades mentales en México, cuál era el costo y por qué se decidió cerrar las instituciones de salud como una estrategia de salud pública que beneficie a las personas.

Hemos oído reiteradamente que el sentido humanista del Gobierno pone a las personas al centro, no al presupuesto ni a ningún otro tipo de interés económico o político.

Países como los Estados Unidos que han disminuido la hospitalización de pacientes con necesidad de cuidados crónicos debido a enfermedades mentales han tenido un desbordamiento masivo de estas personas viviendo en las calles. En ciudades como Los Ángeles hay vecindarios como el de Skid Row lleno de casas de campaña personas viviendo en la calle, ingiriendo bebidas alcohólicas, utilizando todo tipo de drogas inhaladas, intravenosas o tomadas. Al problema de salud mental entonces se le agrega uno de violencia, tráfico de drogas, prostitución, abuso e insalubridad, ya que estas personas evacúan al aire libre y dejar crecer este problema es una bola de nieve que en los últimos 20 años nadie ha podido, no ha salido o no ha querido contener.

También es ampliamente documentado y publicado en artículos la elevada tasa de suicidios entre las personas con enfermedades mentales. Esto ya se ha ensayado en otras partes del mundo y sólo es viable y dará resultados positivos si hay una red de soporte extensa de profesionales instituciones, medicamentos y servicios que se encarguen del cuidado en la casa de los pacientes. Éstos servicios incluyen mé[email protected] y [email protected] que van a las casas de las personas con enfermedades de salud mental. Esto ha demostrado que los costos son prácticamente los mismos y la recuperación no muestra un diferencial significativo.

Las estrategias de salud mental deben poner siempre al centro A las personas, a las pacientes y los pacientes con enfermedades mentales. Tomar una decisión como cerrar las instituciones de salud sin duda tendrá impactos y consecuencias en la salud pública y el bienestar de las familias. Como habitualmente sucede, las familias de bajos recursos serán las que recibirán el mayor impacto, ya que hacerse cargo de una persona con enfermedades mentales es costoso en tiempo, en dinero, en emociones y ya veremos al tiempo si esto no es un rasgo de discriminación hacia la mujer, uno más, ya lo veremos.

