Dirigentes naranjas califican la “moratoria” de PRI-PAN-PRD de “enanismo político”

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Los líderes de Movimiento Ciudadano (MC) calificaron como “enanismo político” y un acto de populismo la “moratoria constitucional” anunciada por los dirigentes de la alianza Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Secretario General de Acuerdos de MC y, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados naranjas, dijeron en entrevista con SinEmbargo que el planteamiento de la coalición opositora está equivocado y es “primitivo” porque, explicaron, los legisladores no deben ni de aprobar o rechazar reformas en función de quién las presenta.

“Nosotros no aventuramos una posición a priori; la descalificación a priori que hace la coalición no empata con la altura que debe de haber en el Poder Legislativo. Una reforma no puede ser rechazada sólo porque la propuso el Presidente, eso es enanismo político; tú no puedes estar a favor o en contra de una reforma, en función de quién la proponga”, comentó el Diputado Jorge Álvarez Máynez.