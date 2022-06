Investigación de la BBC revela negocio de videos racistas contra africanos

Por Stéphane Lagarde

Pekín, 16 de junio (RFI).- Estos videos cortos de unos treinta segundos explotaron entre 2018 y 2020, y ahora están mucho menos presentes en la red Douyin, la versión china de TikTok. Pero no han desaparecido del todo, como demuestra este mensaje de africanos musculosos y sin camiseta que desean que en un complejo residencial del distrito de Putuo de Shanghai no se produzcan casos de COVID-19 entre sus residentes y se produzca una rápida salida de la contención.

“DIABLOS NEGROS”

Empresas, personas que van a casarse o que celebran la entrada de su hijo en la universidad, e incluso estrellas del mundo del espectáculo, encargan este tipo de videos personalizados, a menudo con la misma sinopsis: un cartel con caracteres en mandarín en primer plano, y grupos de africanos que bailan, cantan o entonan palabras chinas que no entienden, con un telón de fondo de palmeras o los muros de barro de las aldeas de África.

Para desarrollar su investigación, Celina Runako parte de un clip de febrero de 2020, cuando el mundo estaba pendiente de la pandemia que acababa de descubrirse en China. En él, los niños africanos repiten ante la cámara: “Soy un hey gui”, “monstruo negro” o “diablo negro” —el equivalente a la palabra negro en mandarín— y “tengo un coeficiente intelectual muy bajo”. Un mensaje que va en contra del discurso antirracista y de la ayuda a los países en desarrollo que promueve China. Durante un año, la periodista de la BBC siguió el rastro de los píxeles a un tal Lu Ke, conocido localmente como “Susu” – “tío” en chino-, a pesar de que sólo tiene veinte años cuando graba hasta 380 vídeos al día con niños en una aldea de Malawi. Estos videos se vendían entonces por entre 10 y 70 euros.

In 2020, a Weibo account called ‘Jokes about Black people club’ posted a video.

In it, a group of African children huddled round a blackboard are made to say in Chinese:

‘I'm a Black monster, my IQ is low’ pic.twitter.com/QbmhKSR0tV

— Runako Celina (@RunakoCelina) June 13, 2022