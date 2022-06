Macron visita suburbio de Kiev y denuncia las “masacres” cometidas por fuerzas rusas

Por David Keyton, John Leicester y Sylvie Corbet

Irpín, Ucrania, 16 de junio (AP) — El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el jueves que en un suburbio de Kiev había indicios de crímenes de guerra luego de las “masacres” cometidas por las fuerzas rusas.

El mandatario habló en Irpín, que visitó junto a los líderes de Alemania, Italia y Rumanía, para mostrar su respaldo a Ucrania. Macron denunció la “barbarie” de los ataques que asolaron la ciudad y elogió el valor de los residentes en Irpín y en otras localidades de la región de Kiev, que impidieron la llegada de las fuerzas rusas a la capital.

A su llegada a Kiev antes en el día, los cuatro líderes Kiev fueron recibidos con el sonido de las sirenas antiaéreas. El viaje es una muestra de respaldo colectivo europeo a Ucrania mientras trata de resistir a la invasión de Rusia.

La visita, que incluye una reunión con Volodímir Zelenski, tiene una gran carga simbólica ya que las tres potencias de Europa Occidental han enfrentado críticas recurrentes por no enviar al país el nivel de armamento que reclama el Presidente.

También han sido señalados por no haber visitado Kiev antes. En las últimas semanas y meses, otros líderes europeos realizaron el largo viaje en tren para mostrar su solidaridad con una nación atacada, incluso en épocas en que los combates estaban más cerca de la capital que ahora.

Macron, el Canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, que representan a las tres mayores economías de la Unión Europea, viajaron juntos a Kiev en un tren especial nocturno habilitado por las autoridades ucranianas.

“Este es un mensaje de unidad europea para el pueblo ucraniano, de apoyo ahora y en el futuro, porque las próximas semanas serán muy difíciles”, afirmó Macron.

