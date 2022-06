Abogado de Cosby insta a jurado a tomar en cuenta sólo las pruebas del juicio

El caso de Huth representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra el comediante y actor de 85 años que alguna vez fue considerado como el “padre de Estados Unidos” después de que se le quitara la condena en Pensilvania y se resolvieran muchas otras demandas.

Por Andrew Dalton

SANTA MONICA, 16 de junio (AP).— Un abogado de Bill Cosby dijo al jurado que deben mirar más allá de años de acusaciones públicas contra el actor y comediante y considerar solo la evidencia presentada por una mujer que dice que él abusó sexualmente de ella en la Mansión Playboy en 1975 cuando tenía 16 años.

Durante los argumentos finales en un juicio civil de California el martes que se convertiría en una extraña disputa sobre el videojuego Donkey Kong, la abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, dijo que la demandante Judy Huth y sus abogados no estuvieron cerca de probar que “su hombre de 50 años, él… dijo-ella-dijo el caso”.

“¿Te imaginas lo difícil que es defender un caso cuando comienzas con la etiqueta de depredador sexual?” Bonjean les dijo a los miembros del jurado, recordándoles que fueron elegidos porque prometieron que solo podrían considerar los hechos presentados en la corte. “Si solo íbamos a probar a las personas en función de las etiquetas, entonces, ¿por qué hacer pruebas?”

El abogado de Huth, Nathan Goldberg, le dijo al jurado que “mi cliente merece que el Sr. Cosby rinda cuentas por lo que hizo”.

“Cada uno de ustedes sabe en su corazón que el Sr. Cosby agredió sexualmente a la Srta. Huff”, dijo Goldberg.

Cosby, quien fue liberado de prisión cuando su condena penal en Pensilvania fue anulada hace casi un año, no asistirá al juicio. Negó que hubiera habido actividad sexual entre él y Huth en una declaración en video de 2015 que se mostró al jurado. La negación ha sido reiterada durante todo el juicio por su portavoz y su abogado.

Bonjean comenzó el argumento final de la defensa agradeciendo a los miembros del jurado y luego diciéndoles: “Todo lo que tengo que decir es que es como Donkey Kong”, una referencia a lo que ambas partes durante el juicio llamaron ” La defensa de Donkey Kong “.

Huth testificó que Cosby se expuso y la obligó a realizar un acto sexual en un dormitorio adyacente a una sala de juegos en la mansión, donde Cosby había llevado a Huth y a su amiga Donna Samuelson, que entonces tenía 17 años , testigo clave en el juicio.

En declaraciones anteriores y entrevistas con la policía, las mujeres hablaron sobre Samuelson en 1975 jugando Donkey Kong, un juego que Nintendo no lanzó a las salas recreativas hasta 1981.

Goldberg le dijo al jurado en su cierre que Samuelson había dicho “juegos como Donkey Kong” en su primera referencia durante la declaración. Ella dio una explicación similar durante el testimonio del juicio.

Pero Bonjean dijo que era una clara evidencia de un patrón de Samuelson y Huth coordinando sus historias a pesar de testificar que apenas habían hablado en las décadas posteriores.

“Ambos se equivocan exactamente de la misma manera”, dijo Bonjean.

Al final de su argumento final, Bonjean dijo: “Esta fue, de alguna manera, la defensa de Donkey Kong, y va a terminar como debería. Juego terminado.”

Goldberg reaccionó con enojo durante su refutación.

“¡Esto se trata de justicia!” gritó, golpeando el podio. “¡No necesitamos el fin del juego! ¡Necesitamos justicia!”

Poco después, le espetó a Bonjean cuando ella planteó una de las muchas objeciones, diciendo que no cree que las reglas se apliquen a ella.

“¿Esto es sobre mí ahora?” Ella dijo. “¿Vas a poner mi foto allí?”

“Pondría tu foto y le pondría ‘game over'”, dijo Goldberg.

Disputas similares ocurrieron entre los dos a lo largo del juicio, y se desbordaron el miércoles cuando Goldberg dijo que una experta de la defensa era “una dama agradable, con una sonrisa agradable”, lo que implicaba que tenía poco más que ofrecer en el caso.

En un momento anterior, más tranquilo, Goldberg le dijo al jurado que Cosby tenía todas las razones para creer que las dos niñas tenían menos de 18 años cuando las conoció en un parque del sur de California y las invitó a reunirse con él unos días después. Huth testificó que se lo habían dicho. Samuelson dijo que no recordaba haber dado específicamente sus edades, pero dijo que se lo habrían dicho si hubiera surgido.

Bonjean dijo que los miembros del jurado no podían creer razonablemente que Cosby supiera tanto, y pusieron en la pantalla fotos de las chicas de la misma época.

“Estas eran mujeres jóvenes que no se presentaban como niñas o incluso jóvenes adolescentes”, dijo Bonjean.

Agregó que el testimonio de las mujeres de que nadie en la mansión les preguntó su edad después de que Cosby las dejó solas allí lo demostró.

“Se parecían a muchas de las otras mujeres jóvenes en la Mansión Playboy”.

Después de que un juez les lea sus instrucciones el jueves por la mañana, los miembros del jurado tendrán que decidir sobre la veracidad de las acusaciones de Huth y si las acciones de Cosby le causaron angustia emocional que resurgió en 2014 y duró hasta 2018 cuando fue a prisión, como dice la demanda de Huth. hizo.

El caso de Huth representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra el comediante y actor de 85 años que alguna vez fue considerado como el “padre de Estados Unidos” después de que se le quitara la condena en Pensilvania y se resolvieran muchas otras demandas, negociadas por su aseguradora en contra de su voluntad.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Huth.