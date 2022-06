Asesores externos de la FDA respaldan vacunación contra COVID en menores de 5 años

Por Lindsey Tanner y Mike Stobbe

Los Ángeles, 16 de junio (AP).- Asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dieron su visto bueno el miércoles a las vacunas de Moderna y Pfizer contra la COVID-19 en los niños más pequeños.

Son el último grupo que queda por vacunar contra la COVID en Estados Unidos, y muchos padres han estado ansiosos por proteger a sus hijos pequeños.

Si se superan todos los trámites reglamentarios, las vacunas deberían estar disponibles la próxima semana.

"Using our finite resources, we are supporting the expansion of the country’s arsenal of safe and effective vaccines and treatments, and accurate and reliable tests, that will protect the American people as the virus continues to evolve." – @DrCaliff_FDA pic.twitter.com/YFp8dw3nXF

— U.S. FDA (@US_FDA) June 16, 2022