Europa registra más de 1,160 casos de viruela símica, la mayoría en hombres jóvenes

Hasta el día de ayer, el ECDC notificó más de mil 160casos de viruela símica, sin embargo, aún no se registran muertes.

Madrid, 16 de junio (Europa Press).- Hasta el 15 de junio se han notificado más de mil 160 casos confirmados de viruela del simio en 22 países de la Unión Europea, siendo en su mayoría hombres jóvenes y que tienen sexo con hombres, según el último informe publicado por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, no se han registrado muertes, la presentación clínica generalmente se describe como leve y la mayoría de los casos tienen lesiones en los genitales o en el área perigenital, lo que indica que la transmisión probablemente ocurrió por contacto físico cercano durante las actividades sexuales.

Al mismo tiempo, el ECDC ha señalado que desde el 10 de junio de 2022, se han notificado 299 casos de viruela del simio en 15 países de la Unión Europea: Alemania (132), España (54), Francia (34), Portugal (22), Países Bajos (20), Italia (19) , Dinamarca (4), Austria (3), Suecia (3), Bélgica (2), Rumanía (2), Finlandia (1), Grecia (1), Islandia (1) y Eslovenia (1). Además, Rumanía ha notificado casos por primera vez.

OMS INVESTIGA SI HAY TRANSMISIÓN POR VÍA SEXUAL

La responsable de la viruela del mono en la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Catherine Smallwood, ha avanzado que están investigando si el virus se puede transmitir sexualmente, tras hallar el virus en semen de pacientes.

Este lunes científicos del Instituto Spallanzani (Italia) informaron de que habían detectado fragmentos del virus de la viruela del mono en el semen de varios pacientes. Además, una muestra analizada de un paciente sugería que el virus encontrado en su semen era capaz de infectar a otra persona y replicarse.

“Estamos investigándolo en este momento”, ha apuntado Smallwood en rueda de prensa este miércoles. Por ahora, tal y como han recordado el director de OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, y la directora del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Andrea Ammon, el contacto físico estrecho sigue siendo la principal vía de transmisión.

“Es importante tener en cuenta que, aunque hay varias formas de transmisión de la viruela del mono, hay que priorizar la más frecuente: por contacto directo y cercano. Tenemos que concienciar sobre cómo se transmite el virus principalmente, y es a través del contacto directo y cercano, incluyendo las actividades sexuales. Sin embargo, no debemos descuidar las otras formas, menos probables y no tan frecuentes”, ha apuntado Ammon.

Al hilo, Smallwood ha añadido que “lo que realmente está contribuyendo a la transmisión es la proximidad física”. “Tenemos que centrarnos en las formas más frecuentes de transmisión”, ha detallado.

La experta ha señalado que la recomendación de la OMS y el ECDC es que tanto las personas con virus confirmado no tengan sexo, y que aquellas que son sospechosas o lo han superado utilicen condón. “No sabemos si puede ser transmitido sexualmente, simplemente no lo sabemos”, ha remachado.

Igualmente, también ha rechazado la idea de que se pueda transmitir por aerosoles como la COVID-19. “Son muy diferentes. No se transmite por vía respiratoria de la misma forma. ¿Esto significa que no puede ocurrir en absoluto? No. Pero ahora mismo la transmisión depende mucho del contacto físico cercano y prolongado, incluidas las actividades sexuales. Eso es lo que está promoviendo la transmisión entre humanos en este momento”, ha insistido.

