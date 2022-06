¿Qué es la nube de polvo del Sahara? ¿Cuándo llegó y a qué estados afecta en México?

Por Alfonso M. Jurado

Ciudad de México, 16 de junio (AS).- Hace unos días, la Conagua informó que la Nube del Polvo del Sahara llegaría el 10 de junio en un primer bloque y un segundo acudió el 14 de junio.

¿QUÉ ES LA NUBE DE POLVO DEL SAHARA?

La Nube de Polvo del Sahara es una gigantesca masa de polvo proveniente de los desiertos de África, que se desprende desde la región del Sahel. Se desarrolla cada año durante la primavera y el verano. Por el calor, se generan desprendimientos de aire cálido y polvo que viaja por el Océano Atlántico, llega a la Península de Yucatán y la región oriente de México, y de ahí se mueve hacia el sureste de Estados Unidos. También pasa por el Mar Caribe.

#Copernicus for #AirQuality monitoring

Yet another #SaharanDust storm is ongoing

Part of the dust cloud is reaching the Caribbean Sea and Central America over the weekend

⬇️@CopernicusECMWF Aerosol forecast (visualised in @Windycom) for the 12- 15 June period pic.twitter.com/w2xRmDfo1i

— Copernicus EU (@CopernicusEU) June 12, 2022