Una nueva cepa de la bacteria de la gonorrea preocupa: es muy resistente a fármacos

Madrid, 16 de junio (Europa Press).- Investigadores austríacos han descrito el caso de una cepa de Neisseria gonorrhoeae, la bacteria de la gonorrea, muy resistente a los medicamentos, que muestra un alto nivel de resistencia a la azitromicina y resistencia a la ceftriaxona, la cefixima, la cefotaxima, la ciprofloxacina y la tetraciclina.

Como enfoque de tratamiento de primera línea, las directrices actuales recomiendan la monoterapia con ceftriaxona o una combinación de ésta con azitromicina, pero en los últimos años se han notificado en todo el mundo resistencias o disminución de la susceptibilidad a ambas.

Extensively drug-resistant (XDR) Neisseria gonorrhoeae causing possible gonorrhoea treatment failure with ceftriaxone plus azithromycin in Austria, April 2022 https://t.co/d9kGSwT6K7

— Crawford Kilian (@Crof) June 16, 2022