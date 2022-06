Nueva película de El Señor de los Anillos confirma reparto y arte conceptual

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim llegará a cines el 24 de abril de 2024; responsables de la cinta confirman el fichaje de Rey de Rohan para esta nueva adaptación de las obras de J.R.R. Tolkien.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 16 de junio (ASMéxico).- El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), la próxima película de animación basada en tan popular franquicia fantástica obra de J.R.R. Tolkien, se anunciaba hace ahora un año y desde entonces casi no hemos recibido novedades más allá de su reciente anuncio de su fecha de estreno en cines y algunos artes conceptuales.

Ahora, este nuevo proyecto de New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation, confirma a su reparto principal con el fichaje de un conocido y veterano actor, además de compartir un nuevo arte conceptual de lo más prometedor.

UNA HISTORIA CENTRADA EN EL REY DE ROHAN

Tanto es así, que Brian Cox (Manhunter, Braveheart, Los juicios de Nuremberg) se encargará de prestar su voz para el Rey de Rohan, personaje clave de este nueva adaptación original de El Señor de los Anillos. El resto del reparto incluye nombres como Gaia Wise (A Walk in The Woods) cómo la hija de Helm, Hera, Luke Pasqualino (Skins) que interpretará al villano Wulf, y Miranda Otto, una vieja conocida de la saga de Peter Jackson en el papel de Eowyn y que en este caso será la narradora del film.

Otros nombres confirmados son Lorraine Ashbourne (Bridgerton), Laurence Ubong Williams (Gateway), Yazdan Qafouri (I Came By), Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Benjamin Wainwright (World on Fire) , Shaun Dooley (The Witcher de Netflix) o Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), entre otros.

“Ambientada casi 200 años antes del comienzo del viaje de Frodo en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, la Guerra de los Rohirrim cuenta la vida de Helm Hammerhand, el noveno rey de Rohan. Cuando su reino atrae la ira del líder de Dundeling, Wulf, quien culpa a Rohan por la muerte de su padre, Helm lidera a su pueblo en la fortaleza que eventualmente se conocerá como el Abismo de Helm, para hacer una última y desesperada resistencia contra las hordas invasoras de hombres salvajes. A su vez, la hija de Helm, Hera, lidera una fuerza de resistencia para luchar contra un enemigo mortal”, podemos leer en su descripción oficial.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se estrenará en cines el 24 de abril de 2024.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.