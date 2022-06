La serie The Boys 3 presenta a “La Leyenda”, su versión del famoso Stan Lee

MADRID, 16 de junio (EuropaPress).- La tercera temporada de The Boys ha superado ya su ecuador y se prepara ya para presentar su quinto episodio. A modo de aperitivo, la serie ha compartido la primera imagen de Paul Reiser (Stranger Things) como “la Leyenda”, el trasunto que crearon Garth Ennis y Darick Robertson del genio Stan Lee, el padre de muchos superhéroes de Marvel, y que será una de las grandes apariciones del 3×05.

“La Leyenda” aparece en las grapas de The Boys como un antiguo editor y autor de Victory Comics de Vought-Ameria. Tiene un vasto conocimiento de todos los Supers que trabajan para Vought. En las grapas, vive bajo una tienda de cómics y actúa como un miembro no oficial del equipo que lidera Butcher, al ofrecerle información sobre varios de los Supers.

El personaje conoce varios secretos y trapos sucios de los superhéroes y, en la novela gráfica, se caracteriza por tener un carácter ‘más gamberro’ que el que tenía su contraparte en la vida real. En la imagen, se puede ver al actor caracterizado como “la Leyenda”, ataviado con un traje y con unas gafas de sol características que recuerdan a las que llevaba “la leyenda” de la Casa de las Ideas.

Tried to tell ya yesterday who it was, you lot were sleeping on the job pic.twitter.com/TpmBhR1N1t

— THE BOYS (@TheBoysTV) June 15, 2022