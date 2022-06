Marcelo Ebrard buscará que México sea sede de los Juegos Olímpicos en 2036

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 16 de junio (ASMéxico).- Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que no es mala idea que México vuelva a ser sede de unos Juegos Olímpicos y dio a conocer que buscará que en tierras aztecas se viva nuevamente la máxima justa deportiva para 2036, lo que sería un hecho histórico después de 54 años de las primeras olimpiadas.

El Canciller mexicano adelantó que buscará proponerle al Presidente de México que dé su visto bueno para buscar que México albergue la justa veraniega. Las declaraciones de el secretario Ebrard llegaron durante la firma del Convenio de Concertación de Acciones entre el Comité Olímpico Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Que no podríamos traer otras Olimpiadas a México ¿por qué no? (…) ¿Por qué no lo vamos a hacer?, hagámoslo, propongámoslo, organicémonos. Es largo el plazo, tendría que ser en 2036, estamos en 2022. Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la República y si nos autoriza, empezamos a trabajar con toda la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en 2036″, aseveró el canciller mexicano.