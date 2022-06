Revendedores ofrecen boletos del festival Corona Capital 2022 en casi 13 mil pesos

En las plataformas de reventa más conocidas, ya se están ofertando los boletos para el Corona Capital 2022 en precios que llegan casi a los 13 mil pesos.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 16 de junio (AsMéxico).- Luego de que Ocesa anunció que, por primera vez en la historia, los boletos para el Corona Capital 2022 se agotaron recién salidos en la venta general, tras dos días de preventa, ahora los usuarios que adquirieron entradas de más han empezado a ofertarlas por medio de las páginas de reventa.

En sitios como Viagogo y Stubhub se han publicado los boletos en precios que van desde los 3 mil hasta casi los 13 mil pesos mexicanos, lo cual ha generado diversos comentarios encontrados entre las personas que no alcanzaron boletos, pues originalmente un abono costaba tres mil 900 pesos, más cargos de Ticketmaster, en su primera fase.

REACCIONES EN REDES SOCIALES A LAS REVENTAS

Varios fans del festival han manifestado su descontento, debido a las reventas, pues los precios han incrementado considerablemente, tomando en cuenta el precio inicial en el que comenzaron a ofertarse los boletos en la primera fase, pues los costos se han ido al doble.

A nadie le sobran boletos del Corona Capital, son los revendedores que irán haciendo sus ventas graduales de aquí a noviembre. Por eso estamos como estamos, no perpetuemos esta podredumbre. Yo me voy a aguantar las ganas, no alcancé boleto, ni modo. NO A LA REVENTA — tayliberato (@SoyTayLiberato) June 13, 2022

YO SOLO LES DIRE A MIS AMIGOS Y SEGUIDORES DE ACÁ DEL TWITTER QUE NO ALCANZARON BOLETO PARA EL CORONA CAPITAL: en pocos días pueden ir al marketplace de FB y verán la reventa de sus boletos yo creo… hasta de 10 mil varos… — ⚒ÖȥSáɳMαɾ⚒ (@ozsanmar04) June 13, 2022

Incluso, algunos señalan que los revendedores que ya han salido a ofertar sus tickets realmente los compraron con ese propósito, para poder obtener una ganancia, esto ha generado el descontento de muchos de los que no alcanzaron a comprar sus estradas para el evento.

Me va a tocar buscar en reventa aunque sea para viernes o sábado 😭. Me dueles @CoronaCapital. — K✨ (@decimekat) June 15, 2022

Como que los boletos del #CoronaCapital pasaron de fase 4 a fase reventa en 1 hora? El mago Ticketmaster lo ha hecho de nuevo pic.twitter.com/sZHZtF5GTW — Adan el ➐ (@AdanElSiete) June 13, 2022

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL CORONA CAPITAL 2022

Este año el festival tendrá una duración de tres días y contará, siendo la primera vez que ocurre en su historio. Para esta ocasión, contará con la participación de varios artistas de talla internacional: My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, Lil Las X, The 1975, Andy Shauf, Big Wild, Chai, Cigarettes After Sex, Cuco, Ls Dunes, Marina, Two Door Cinema Club, White Lies, Kills Birds, Black Midi, Bob Moses, Bright Eyes, Current Joys, Ibeyi, Foals, Spoon, Surf Mesa, The Altons, Amber Mark, Andrew Bird, Aseh, Girl in red, IDLES, The Jungle Giants, Sofía Valdés y Surf Curse.

El evento se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en CdMx. Ahora que los boletos ya se vendieron en su totalidad, sólo quedan esperar a que se anuncien los horarios en los que se presentarán cada una de las bandas y cantantes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.