VIDEO: Exfutbolista ruso se arriesga y alza la voz contra la invasión a Ucrania

Por Arnaldo Fernández

Los Ángeles, 16 de junio (LaOpinión).- Siguen las voces más críticas contra la invasión rusa a Ucrania y específicamente al presidente ruso, Vladimir Putin, el último en pronunciarse fue una figura del ámbito deportivo como el excapitán de la selección rusa, Ígor Denisov, el cual lanzó duros reproches a la administración de El Kremlin.

Denisov fue capitán de la Selección de Rusia y se retiró en 2019 luego de una larga trayectoria en el balompié de su país y en el equipo nacional.

El exfutbolista lanzó críticas a Putin sin pensarlo dos veces: “Esta guerra es un desastre, es un horror total”, dijo en una entrevista al canal ruso de YouTube Nobel y difundidas por AS. De igual forma, Denisov confesó haberle escrito a Putin con el fin de aportar un granito de arena que permitiera ponerle fin a la guerra en Ucrania. “Estoy preparado para arrodillarme ante ti”, le dijo el ex capitán al mandatario ruso.

Las declaraciones de Denisov se dieron luego de la aprobación de una ley aprobada por el Parlamento ruso, la cual reza que todo aquel que se manifieste contra la invasión en Ucrania, puede enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel.

TRAYECTORIA DE ÍGOR DENISOV

El exfutbolista ruso Ígor Denisova fue capitán de su selección en la etapa de 2012 hasta el 2016, es considerado de los mejores futbolistas rusos de la historia. Su carrera la desarrolló a cabalidad dentro de su país, debutó con el Zenit, allí obtuvo la nada despreciable cantidad de siete títulos, incluyendo una Copa de la UEFA, lo que en la actualidad se conoce como Europa League. También se llevó la Supercopa de Europa en el 2008, ese año fue glorioso para el club ya que se impusieron al Glasgow Rangers y al Manchester United respectivamente.

https://t.co/Z649t3osTt While former Russia captain Igor Denisov is only expressing what any sane person should be thinking about his country’s war against Ukraine, this is still promising with regards to his status. May we see other Russian athletes following his lead now?

— Дем'яненко (@Litovtsjenko) June 16, 2022