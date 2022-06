VIDEO: Miembro del Jurado de Virginia dice que testimonios de Heard no eran creíbles

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Después del polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, un miembro del jurado presente durante la sesión en Virginia, EU, declaró que los testimonios de la actriz de Aquaman no eran suficientemente creíbles.

A través de una entrevista en el programa Good Morning America, transmitido por ABC News, el jurado mencionó de manera anónima que no eran muy creíbles los cambios emocionales que tenía la actriz y que había algunas partes de las declaraciones que no encajaban con la historia.

Asimismo, señaló que sus expresiones eran “lágrimas de cocodrilo” y que ambos actores se maltrataban mutuamente durante su relación.

EXCLUSIVE: A juror in the Johnny Depp and Amber Heard defamation trial said what the jury concluded was "they were both abusive to each other" but Heard’s team failed to prove Depp’s abuse was physical. https://t.co/Ax4SMZUq2J pic.twitter.com/EMiMeqh5pn

— Good Morning America (@GMA) June 16, 2022