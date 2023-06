La poesía es tan generosa que acepta el tema que queramos darle: Óscar de Pablo

Óscar de Pablo Hammeken habló con SinEmbargo sobre su antología Puño y Letra y explicó que el amplio abanico temático corresponde a que se trata de un trabajo que es “como si fuera un disco de música normal de Greatest Hits más que un álbum conceptual o que una ópera”.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– “La poesía lejos de ser algo que te impone una postura ética o la obligación de transformar el mundo es justamente al revés: es tan generosa que nos acepta todos los temas que queramos darle”, plantea Óscar de Pablo Hammeken, que lo mismo escribe sobre la diosa griega Hécate en Ecatepec, que del asesinato de Mariano Ferreira o sobre Tlazoltéotl, la diosa azteca de la pasión y de la lujuria, en su antología Puño y Letra que edita el Fondo de Cultura Económica (FCE).

En entrevista con SinEmbargo, Óscar de Pablo se reconoce como “un militante comprometido con ciertas luchas” que han encontrado un lugar en la poesía por la generosidad con la que acepta “que enturbiemos sus corrientes con nuestras preocupaciones y nuestras luchas cotidianas”.

“Nadie debería escribir algo que su conciencia no le dicte, nadie debería fingir ni una política, ni una no política sólo para quedar bien con el medio literario. O sea, ni la política ni la posición supuestamente apolítica deberían ser tomadas como obligaciones para quedar bien con un tercero”, ahondó. “Hay que decir la verdad si uno cree que la verdad no es política o no, explícitamente política, pues adelante y si uno cree que es política, pues la poesía permite ambas ambas posibilidades”.

Óscar de Pablo Hammeken explicó que el amplio abanico temático de su antología corresponde a que se trata de un trabajo que es “como si fuera un disco de música normal de Greatest Hits más que un álbum conceptual o que una ópera”.

“Es una compilación de poemas de diferentes épocas de mi vida, pero la inspiración de mis poemas en su abrumadora mayoría es siempre exterior a mí o mejor dicho, me considera a mí mismo en mi entorno social e histórico. Me encanta obtener datos de la realidad histórica, de la realidad social y hasta de la realidad natural, de la realidad física, y usar el lenguaje para ver qué puedo descubrir de nuevo en esos temas”, describió en cuanto a su estilo poético.

El poeta compartió cómo la experiencia humana es muy rica y muy diversa, pero nos obstinamos en acomodarla en jerarquías que a veces son muy tontas. “Separar la cultura popular de la alta cultura, separar lo nacional concreto de lo abstracto y de lo cultural”, ejemplificó.

En ese sentido, destacó que el hilo conductor de su antología es la oposición a esas jerarquías: “O sea, a quien no le interese la alta cultura o la mitología griega o la filosofía me gustaría decirles: es muy interesante, hay que aprender sobre eso; y a quien no le interesa la vida concreta de las ciudades, las necesidades cotidianas de la gente con más razón le diría: ahí está la verdadera riqueza de la experiencia humana”.

“Prescindir de cualquiera de los dos universos por poner dos ejemplos de muchos, pues nos empobrece. Hay quien considera que la métrica, el estudio de cómo hablamos, de cómo suenan nuestras las sílabas, nuestro lenguaje, es demasiado elevado y hay quien considera que al revés, que es demasiado bajo que los escritores solo deberían fijarse en las ideas puras y yo creo que ambos se equivocan, ambos se empobrecen. Hay mucho que aprender en todos los universos y si se ponen a dialogar salen chispas, salen luces, salen cosas bonitas e inesperadas”, señaló.

—¿Por qué se han olvidado las métricas? Y en ese sentido, ¿buscas romper un molde al emplearlas con un lenguaje cotidiano? —se le cuestionó.

—Desde hace muchas décadas, desde principios del siglo XX, quizá ya más bien al revés la métrica ya se considera algo pasado de moda o tonto. Si antes la métrica era considerada prestigiosa y tenía algo de elitismo, ahora el desprecio es a la métrica que se refugió en las canciones, en el mundo de la de la poesía popular, que es el mundo de la canción. Los poetas y los académicos más prestigiosos y elevados lo desprecian ahora con las mismas razones que antes despreciaban el verso libre, que es simplemente: ‘Ah no, eso está por debajo de nuestro elevadísimo trabajo’. O sea, es una herramienta de la que no tenemos por qué prescindir para explorar la filosofía, la política, la sociedad y la historia.

En Puño y Letra, la poesía de Óscar de Pablo desborda precisamente una musicalidad a través de sus aliteraciones. “Hago cosas como poner una versificación regular y dentro meterle rimas irregulares, o sea un romance lleno de aliteraciones y rimas internas que me parecen recursos propios también de la canción popular y sin embargo no dejan de ser herramientas útiles para tratar los temas más diversos”, explicó.

Es así, por ejemplo, que pone dialogar a Hécate con Ecatepec. “¿Qué tiene que ver una hechicera, una mujer poderosa, descrita convencionalmente con los términos negativos de bruja, mala mujer?, ¿qué tiene que ver con Ecatepec donde ocurren tantos feminicidios actualmente? Quizá tenga que ver algo y esa sonoridad nos da la clave para interpretar algo”.

“Del mismo modo la toponimia de las ciudades, tan hermosa como Ecatepec, un municipio donde hay mil ciudades cada una con un nombre bellísimo que resuena a veces a peligro, aunque el mundo el nombre sea católico y refiere a la santidad en su uso concreto nos termina refiriendo por un lado a la organización popular y a la lucha social y sindical y por el otro directamente al peligro”, puntualizó.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.