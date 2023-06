La tercera ola de calor se agudiza en el país con temperaturas récord y falta de agua

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– No es aún verano pero la ola de calor ya ha tomado de rehén a la población mexicana sobre todo en la última semana, cuando una tercera ola llevó al país a temperaturas de más de 45ºC y a zonas como el centro de la nación, usualmente templada, hasta los 35ºC en algunos casos, con consecuencias mortales en algunos casos y con afectaciones para la recolección y distribución de agua potable.

Debido a las altas temperaturas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con autoridades estatales, anunció cambios en el horario escolar de ciertos estados como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Durango.

EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA Y DEL CUTZAMALA

En su informe de esta semana, Conagua informó que, al 12 de junio pasado, el nivel total de almacenamiento de los 210 principales embalses de México (que en conjunto tienen la capacidad de contener el 92 por ciento del agua de las presas del país), se ubicó en 55 mil 074 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representa el 44 por ciento del llenado, de acuerdo con la Subdirección General Técnica de la dependencia.

Sobre los embalses de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria), que abastecen a una parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México dio a conocer que, en total, se encuentran al 34.9 por ciento de su nivel de llenado, lo que representa una disminución de uno por ciento, con respecto a lo presentado el 6 de junio pasado.

Se detalló que la presa El Bosque está en 35.7 por ciento de llenado, con 72.28 Mm3, es decir, tuvo una disminución de 0.9 por ciento respecto a la semana anterior; Villa Victoria está en 21.5% con 39.96 Mm3 y bajó 1.3 por ciento, y Valle de Bravo se encuentra en 40.7 por ciento con 160.65 Mm3, lo que representa una reducción de 1.1 por ciento.

En lo que va de 2023, Conagua ha implementado 12 operativos de apoyo a estados y municipios, relacionados con la distribución y suministro de más de 16 millones 343 mil litros de agua potable a población vulnerable de ocho entidades. De esos operativos, ocho se mantienen vigentes en Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora.

“La situación actual [de temperaturas altas] es muy fuera de lo normal, muy crítica”, advirtió el doctor Victor Torres, investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICAyCC-UNAM). “Se espera que la permanencia de este patrón [de onda de calor] dure aproximadamente los próximos 15 días, luego habría un periodo de asueto, digámosle así, y quizá venga otro periodo de calor [a inicios de julio]”.

Entre los factores que disparan la intensidad de la ola de calor, citó la especialista, es la falta de humedad que provoca un suelo seco. Actualmente, el Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra a 31 de 32 entidades de la República con algún nivel de sequía, desde “Anormalmente seco” hasta “Sequía extrema”.

“El hecho de que la circulación atmosférica esté dando origen a esta ola de calor, implica que llega más radiación solar a la superficie, por lo tanto hay menos nubosidad y por supuesto que no hay precipitación si no hay humedad. Hay anomalías de humedad bastante importantes (…) en mucha de la región, que entonces no favorece a la precipitación”.