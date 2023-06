Autopsia no revela sustancia por la que murieron intoxicados 2 estadounidenses en BCS

Autoridades del estado identificaron a las víctimas como ciudadanos de Newport Beach, California; la Embajada de EU en México no ha emitido un posicionamiento al respecto.

Ciudad de México, 16 de junio (AP).— Las autopsias realizadas a dos estadounidense que fueron hallados muertos en la habitación de un lujoso hotel del estado mexicano de Baja California Sur indican que murieron por “intoxicación por sustancia a determinar”, informó la Fiscalía local.

La policía local había dicho inicialmente que la inhalación de gas era la posible causa de muerte.

La Procuraduría General de Justicia del estado señaló el jueves en un comunicado que los cadáveres no presentaban huellas de violencia. No precisó qué otros procedimientos se llevarían a cabo para determinar la causa exacta de los decesos.

Las autoridades dijeron que las víctimas procedían de Newport Beach, California. Según la prensa local, los fallecidos eran Abby Lutz y John Heathco. La compañía de suplementos nutricionales LES Labs, con sede en Covina, California, presentaba en su página web a Heatchco como su fundador.

La Embajada estadounidense en Ciudad de México no ha confirmado los nombres ni lugares de residencia de las víctimas por razones de confidencialidad.

Los fiscales dijeron que los estadounidenses tenían entre 10 y 11 horas de haber fallecido cuando los encontraron el martes en la noche en su habitación de hotel cerca de la localidad turística de Cabo San Lucas.

La policía informó el miércoles que los paramédicos recibieron un reporte sobre los estadounidenses que estaban inconscientes en su habitación. Ya estaban muertos cuando llegaron los paramédicos.

La policía dijo en ese momento que sospechaba que la causa de ambas muertes había sido inhalación de gas.

Ha habido varios casos de muertes en México por intoxicación con monóxido de carbono u otros gases. Los calentadores de agua y estufas en el país a menudo carecen de instalaciones apropiadas.

En octubre, tres estadounidenses fueron hallados sin vida en un apartamento rentado en la Ciudad de México, al parecer víctimas de inhalación de gas.

En 2018, una fuga de gas en un calentador de agua costó la vida a una pareja estadounidense y a sus dos hijos en la localidad turística de Tulum, al sur de Playa del Carmen.

En 2010, una explosión atribuida a una tubería de gas mal instalada en un hotel de Playa del Carmen provocó la muerte de cinco canadienses y dos mexicanos.