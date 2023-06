Shakira revela detalles de su romance con Piqué en juicio por fraude fiscal en España

El País ha tenido acceso a las declaraciones que la artista ha dado en los juzgados de Esplugues de Llobregat, por su juicio de presunto fraude fiscal.

Ciudad de México, 16 de junio (AsMéxico).- Shakira sigue inmersa en la trama judicial por un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros. Un juicio en el que, con el paso de los años, las declaraciones de la artista han ido creciendo, y El País ha tenido acceso a las mismas, en las que habla del “daño irreparable” que el juicio ha hecho a su reputación.

La de Barranquilla ha buscado siempre convencer a los jueces de que no vivió en España de manera estable hasta el año 2015, por lo que no podía tratarlo como residencia fiscal. Desde 2019 ha batallado en los tribunales de Esplugues de Llobregat, y en estos cuatro años en los que se ha visto inmersa en el proceso, ha hablado de todo y de todos, empezando por la fama.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, señaló.

Shakira no cedió preguntas a la Fiscalía. Todas procedían de una misma persona, su por entonces abogado, José Ángel González Franco, quien también preguntó por los países con los que había tenido vínculos. España no está en esta lista. Mientras, sí lo está Estados Unidos, “mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios”; Colombia, donde nació y donde vive gran parte de su familia; y Bahamas: “Necesitaba un lugar donde volver a encontrar a la persona y separar al personaje público. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos”.

LA LLEGADA DE GERARD PIQUÉ A SU VIDA

Pero, por desgracia no vivió en Bahamas, y eso se debe a su carrera al alza, y la llegada de Gerard Piqué a su vida: “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.

La artista colombiana se abrió en canal, pero poco tenía que ver entonces con el delito del que se le acusa, sin llegar a demostrar tampoco que se instalase en Barcelona para pasar los 183 días necesarios para ser considerado residente fiscal. Y es que según la propia cantante, empezaron viéndose poco, pero fueron avanzando en su relación a pasos agigantados: “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente sólo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”.

Sobre el exjugador del Barcelona, Shakira sólo tenía buenas palabras: “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”.

Y es que el desconocimiento de su relación con Piqué fue el motivo por el que no se estableció en Barcelona: “Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”.

LA MALA RELACIÓN ENTRE PIQUÉ Y GUARDIOLA

Shakira volvió a ahondar en los motivos que le llevaron a no tener a España como residencia fiscal recurriendo a Gerard Piqué y su relación con el FC Barcelona: “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”. Por él admite que hubiese vivido en la ciudad del equipo donde él jugase.

Sobre la compra de viviendas, Shakira admite que era lo más “cómodo y privado”: “Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona… Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme: prefiero estar en una casa. Incluso, durante las giras alquilo casas”.

Y… sobre España, de nuevo, alegaba que su “único vínculo era Gerard. Aquí no tenía más que un novio. No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior”.

