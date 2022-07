Arresto de Caro Quintero costó 30 años de sangre, sudor y lágrimas, dice la DEA

“Nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero”, aseguró la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).–La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que su equipo desplegado en México ayudó en la captura de Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar en 1985 a su agente Enrique “Kiki” Camarena.

“Hoy, nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero, quien está acusado en EU de torturar y asesinar al agente especial de la DEA ‘Kiki’ Camarena”, destacó la Jefa de la Agencia Antidrogas estadounidense, Anne Milgram en un mensaje enviado a sus empleados y publicado en su sitio oficial de Internet.

La jefa de la agencia antidrogas estadounidense también agradeció a la Secretaría de Marina de México (Semar) y lamentó la muerte de 14 de sus elementos tras desplomarse un helicóptero ayer.

“Durante más de 30 años, los hombres y mujeres de la DEA han trabajado incansablemente para llevar a Caro Quintero ante la justicia. El arresto es el resultado de años de sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no enfrentaría la justicia”, dijo Milgram.

En el mensaje, la Jefa de la DEA describió y reconoció a Camarena Salazar como el mejor agente especial al considerarlo tenaz pues implacablemente persiguió a los cárteles de la droga más peligrosos que operan en México.

“Persiguió sin miedo a los más violentos y a los más traficantes peligrosos, con la misión de proteger la seguridad y la salud del pueblo estadounidense, por encima de todo”, expresó.

El histórico capo del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos por el asesinato de un agente federal en 1985, fue detenido el viernes en el noroeste de México, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial y regresar a la vida delictiva.

Según informó la Secretaría de Marina en un comunicado, Caro Quintero fue localizado entre matorrales por una perra de la Armada llamada “Max” durante un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República en San Simón, un municipio de la sierra de Sinaloa cercano al estado de Chihuahua. Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura tuvo lugar alrededor del mediodía.

El capo tenía dos órdenes de aprehensión en México, pero fue ejecutada una tercera con fines de extradición a Estados Unidos, indicó la fiscalía federal en un comunicado por la noche. Mientras se resuelve su situación jurídica permanecerá internado en un penal de alta seguridad del centro de México.

Las autoridades mexicanas liberaron a Caro Quintero en 2013 tras pasar 28 años en prisión por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Una corte de apelaciones emitió una orden de libertad y, aunque posteriormente la resolución fue revertida, ya era demasiado tarde: el capo se evaporó a bordo de un vehículo nada más poner el pie fuera de la cárcel.

Horas después de la captura se desplomó un helicóptero Black Hawk de la Marina, lo que dejó 14 marinos muertos y uno herido. Según indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la noche en Twitter, se habían encargado de respaldar a los efectivos que detuvieron a Caro Quintero.

La Armada dijo que, según la información disponible, se trató de un accidente por causas desconocidas. El Presidente garantizó que se abrirá una investigación al respecto.

La captura de Caro Quintero supone el mayor golpe al narcotráfico del gobierno de López Obrador, que desde que asumió el poder en diciembre de 2018 optó por una estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, es decir, basada en no luchar frontalmente contra los cárteles sino en atajar las causas que hacen que la gente opte por dedicarse a esa actividad. Esta política ha sido duramente criticada porque la violencia en el país no ha cesado.

La detención de Caro Quintero, considerado uno de los grandes “padrinos” del narcotráfico en México, ocurrió apenas unos días después de que López Obrador se reuniera con el Presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca.

Por la noche, el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, agredeció a México la captura y expresó sus condolencias por los marinos que perdieron la vida al caer el helicóptero.

En el último año habían surgido tensiones entre el gobierno mexicano y la DEA después de que México promulgara una ley que limitaba las operaciones de esta agencia antinarcóticos en el país. Pero la reciente concesión de una visa para su nuevo responsable en el país latinoamericano había limado asperezas.

Caro Quintero desapareció de la escena pública tras salir de prisión sin haber cumplido los 40 años de su condena, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se declaró entonces “extremadamente decepcionado” por una liberación que calificó de “sumamente alarmante”. Según Washington, tanto Caro Quintero como su familia seguían involucrados en el tráfico de drogas.

La Suprema Corte mexicana revocó el fallo de la liberación en 2014, y un año después jueces mexicanos emitieron una orden de recaptura. En 2018, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 20 millones de dólares por su detención, un cifra récord en ese momento, y el FBI incluyó su nombre en la lista de sus 10 fugitivos más buscados.

El sinaloense, de 69 años y nacido en Badiraguato —el mismo municipio que Joaquín “El Chapo” Guzmán_, fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970 y posteriormente líder histórico del cártel de Sinaloa junto a “El Chapo”, que en la actualidad cumple cadena perpetua en Estados Unidos, e Ismael “El Mayo” Zambada, el cual se encuentra prófugo.

En los últimos años Caro Quintero estaba presente en zonas del noroeste de México, como el estado de Sonora, y luchaba por el control de estos territorios contra los hijos de “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, batallas que están ensangrentando esa región.

Por eso allí la detención se consideró una buena noticia, y algunos confían en que pudiera traer consigo algo más de calma.