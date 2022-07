WhatsApp prepara actualización que permitirá publicar notas de voz en estados

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 16 de julio (La Opinión).- WhatsApp continúa desarrollando nuevas características y funcionalidades para disfrute de sus usuarios. La más reciente de ellas es una que permitirá publicar estados que incluyan notas de voz, algo que hasta ahora era imposible.

La noticia se da a conocer gracias a una filtración publicada por el portal web WaBetaInfo, el cual se dedica a desentrañar las funciones nuevas que recibe la versión beta de WhatsApp. La actualización, incluida en la versión beta 2.22.16.3, pretende ampliar las formas de comunicarse de los usuarios al expandir los mecanismos para compartir información en los estados de la aplicación.

De acuerdo con una captura de pantalla compartida por WaBetaInfo, para hacer uso de esta nueva funcionalidad, los usuarios solamente deberán ingresar a la pestaña de “Estados” y presionar el botón con forma de micrófono que aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.

Destacan que en lo que respecta al proceso para compartir la publicación, este permanecerá completamente igual. Esto quiere decir que los usuarios seguirán contando con la posibilidad de seleccionar qué personas pueden o no visualizar el contenido que publiquen.

Por el momento se desconoce la duración que podrán tener estos los audios, no obstante se especula que esta debería ser de máximo 30 segundos que es el tiempo de visualización que maneja WhatsApp actualmente con el resto de los estados.

Tal y como sucede con este tipo de filtraciones de nuevas funciones de WhatsApp, no se sabe con certeza cuando pueda llegar a ser incluida en la versión estable de la aplicación. Por tanto existe la posibilidad de que los desarrolladores de la app de mensajería puedan decidir que no cumple con los requisitos y por tanto sea dejada de lado en favor de otras funciones.

REACCIONES

Una función que sí logró superar los test de los desarrolladores fue la de las reacciones las cuales permiten a los usuarios contestar mensajes directamente a través de emojis. De esta manera los usuarios de la app pueden comunicarse de una forma más directa.

Se espera que WhatsApp amplíe el número de emojis disponibles para las reacciones pues actualmente solo se encuentran habilitados seis.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022