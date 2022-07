Adán Augusto dice en Jalisco que Morena ganará en 2024: “Habrá guinda para rato”

Adán Augusto fue a Guadalajara a un encuentro con seguidores del partido oficial, donde aseguró que la transformación impulsada por el Presidente “llegó para quedarse”.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue de gira a Guadalajara para asistir a un evento del partido oficial y a encontrarse con el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

Al encuentro con representantes de Morena, donde estuvo entre otros, el Gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos, y el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, donde lo recibieron con gritos de “Presidente, Presidente” y con pancartas de apoyo a sus aspiraciones por la candidatura, y mencionó que para las elecciones por la Presidencia en 2024 ganará el partido guinda sin importar quien gane la candidatura.

#Comunicado 📃| Se reúne secretario de Gobernación, @adan_augusto, con arzobispo de Guadalajara; sostiene encuentro con ciudadanos para hablar sobre la iniciativa de reforma electoral.

➡️ https://t.co/IT2eDY8Wlc pic.twitter.com/BvuOiiERPc — Gobernación (@SEGOB_mx) July 16, 2022

“Este movimiento no lo va a detener nadie. […] a quien vaya a representar el movimiento seguramente va a ganar en 2024. Habrá color listo guinda para mucho tiempo más en este país”, dijo.

“Cuando empezamos a caminar el país, el lugar más difícil para este movimiento era Jalisco y, sin embargo, los jaliscienses siempre nos respetaron; por eso tenemos una deuda. El país no puede transformarse, no puede cambiar, si no hay transformación en Jalisco, llegará muy pronto, yo creo que en dos años y meses, la transformación, el cambio y la reconciliación del nuevo Jalisco”, añadió.

Además, López Hernández evadió hablar sobre sus aspiraciones a la candidatura de Morena para la Presidencia en 2024, pero dijo, como en ocasiones anteriores, que “va a llegar el momento” de comentarlo. “A nosotros nos toca estar recorriendo el país, ojalá tuviéramos el tiempo, nos diéramos el tiempo para hablar de asuntos de partidos y de aspiraciones personales, pero eso va a llegar en su momento. Sí les puedo decir que este movimiento llegó para quedarse, y que seguramente en el 2024 continuará la transformación del país va a ser una especie de revolución de la transformación”, aseveró.

Por otro lado, el Secretario de Gobernación fue cuestionado por la detención de Rafael Caro Quintero, capo del narcotráfico mexicano detenido el viernes 15 de julio por elementos de la Marina, a lo que respondió que no podía responder. “Sobre la extradición de [Rafael] Caro Quintero no puedo decir, por la secrecía que lleva el asunto, no puedo decir el estatus en el que se encuentra, no puedo detallar si hay o no una solicitud de extradición y esa es mi respetuosa posición”, resaltó.